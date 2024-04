La favola di Pamela Malvina Noutcho Sawa: dal “diritto” alla cittadinanza al titolo europeo

Ci sono incontri che si combattono coi guantoni e altri che invece richiedono una semplice firma su un documento. Prima però, passano anni di richieste e attese, per un diritto a un titolo che apre molte più porte di una ‘semplice’ – per modo di dire – vittoria a un campionato continentale. Ne sa qualcosa Pamela Malvina Noutcho Sawa, neo campionessa europea di boxe Ebu Silver, che dalla lotta per la cittadinanza italiana è arrivata sul gradino più alto del podio del campionato internazionale allenandosi in una palestra popolare.

Pamela Malvina è campionessa europea EBU Silver

Venerdì 5 aprile, in serata, al Paladozza di Bologna è arrivata la bellissima vittoria della ragazza della Bolognina Boxe che ha conquistato il titolo europeo nei pesi leggeri, sconfiggendo la sulle dieci riprese la britannica Jordan Baker Porter. Ma chi è la campionessa che, appunto, nella sua vita non ha fatto altro che battersi, ma su ring ben diversi di volta in volta?

Che è Pamela Malvina

Malvina si commuove e si lascia andare a un pianto liberatorio di gioia

Nata in Camerun, 32 anni, Noutcho Sawa vive in Italia da quando ne aveva otto, ma solo nel 2022, dopo un lungo iter burocratico, è arrivata la cittadinanza, con il giuramento davanti al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Già in precedenza, quando in Parlamento e non solo si parlava dello Ius Soli, la giovanissima lottattrice aveva sottolineato in poche parole il senso della sua gara più importante fino ad allora: “La cittadinanza italiana non è una questione di merito ma un diritto”.

Dopo essersi ricongiunta con il padre, che aveva lasciato il suo Paese per studio e lavoro, ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza a Perugia, poi si è trasferita a Bologna, dove si è laureata in Scienze Infermieristiche e dove, durante un tirocinio in un centro di accoglienza per senza fissa dimora, all'interno del quale c'era una piccola palestra, ha scoperto la sua passione per la boxe.

Nella vita di Pamela non ci sono solo ganci e diretti, per stendere le avversarie: smessi i guantoni indossa invece il camice da infermiera all'ospedale Maggiore di Bologna. In palestra (popolare appunto) è allenata dal tecnico Alessandro Dané.

Pamela Malvina Noutcho Sawa ha battuto la britannica Jordan Baker Porter

La favola della 32enne, ieri sera, si è arricchita di un nuovo bellissimo capitolo, il sogno europeo si è avverato e non in un posto qualsiasi, ma a casa sua, nella sua Bologna, davanti a 2.600 spettatori e tifosi, nella 'boxing night' di piazza Azzarita. “Sono contentissima di avercela fatta. È stato bellissimo vedere così tante persone, un sogno fare un match del genere con tutta questa gente a Bologna. Ho fatto fatica a concentrarmi, una grande emozione sentire il mio nome”, ha detto prima di andare a festeggiare con un gruppo di bambini e famiglie sotto sfratto.