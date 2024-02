Pamela, l'infermiera campionessa di boxe ha vinto un'altra battaglia: è cittadina italiana!

"La cittadinanza non è una questione di merito ma un diritto"

L'omaggio da parte della sua associazione

Poco meno di un mese fa diceva in un video pubblicato su Facebook: "Sono unasono nera , sonoE sì mie spero che un giorno ci sarà anche un pezzo di carta che me lo dirà". Sogno che si è finalmente realizzato visto che qualche giorno fa la 30enne, all'anagrafe, ha prestato giuramento in Comune come cittadina italiana."È arrivata in Italia quando aveva 8 anni. Oggi vive a Bologna e si divide tra il lavoro dial Maggiore e la passione per la boxe , che l'ha portata a diventare. Quando il Comune di Bologna ha iniziato la battaglia sullo Ius Soli mi avevano colpito molto le sue parole: la cittadinanza italiana ", ha detto il sindaco di Bologna che poi aggiunge: "Oggi, a 30anni, quel diritto le è stato finalmente riconosciuto. Sono particolarmente orgoglioso e felice di aver ricevuto, come sindaco e ufficiale dello stato civile, il suo giuramento di cittadina italiana. Continueremo ad impegnarci affinché lo Stato riconosca, in tempi dignitosi e rispettosi, chi nasce o studia in Italia per quello che è: un cittadino o una cittadina italiani. Serve una legge nazionale sulla cittadinanza".A fine giugno Noutcho aveva rivelato che la pratica era in corso già da due anni: "Ho fatto la richiesta due anni fa e lasono fiduciosa di poterla avere presto, ma dentro di me sono già italiana. Mi sono integrata in fretta da bambina, ho avuto la fortuna di vivere un'esperienza scolastica molto inclusiva,. Solo da quella volta in cui non sono potuta andare in gita a Londra in terza superiore, ho capito che qualcosa mi mancava".L'omaggio alla campionessa è arrivato anche dalla sua associazione, lacon cui l’atleta di origini camerunensi nel 2021 ha vinto i campionati italiani assoluti elite di boxe femminile nella categoria 64 chili: "La nostra tesserata Pamela Malvina Noutcho Sawa è diventata ufficialmente cittadina italiana". Intanto Pamela su Instagram festeggia con un selfie fuori da Palazzo D’Accursio e una bella dose di ironia: “Faccia di chi è appena diventata cointestataria di ben”, cioè l’ammontare delIl percorso burocratico è durato un anno e mezzo, racconta l’associazione sportiva, sottolineando che “quella di Pamela è unadell’Asd Bolognina Boxe che fin dal primo momento si è impegnata affinché alla pugile venisse riconosciuto un suo sacrosanto diritto”. Sulla nota si legge: “Possiamo dire senza mezzi termini che Pamela è una ‘privilegiata’ in quanto la sua notorietà e i suoi successi sportivi l’hanno sicuramentein un iter burocratico che è spesso inaccessibile e complesso per tutte le altre persone che non hanno la fortuna di salire alla ribalta per meriti sportivi”. Per questo “continuiamo a sostenere che laper chiunque viva in Italia e non unda dover conquistare in una battaglia tra i vari sportelli immigrazione e neanche grazie ai meriti sportivi”, conclude l’associazione.