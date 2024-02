Pogba per la causa palestinese: "Bambini uccisi, nessuna notizia. Siete umani?"

I precedenti di solidarietà verso la causa palestinese

, centrocampista tornato alla Juventus dopo 6 anni al Manchester United, scende in campo a favore della causa palestinese . In che modo? Attraverso un post su Instagram che mostra la foto di. Accanto all'immagine il centrocampista scrive: "Allah protegga la gente” della Striscia. Nel post originario, dall’account “Islam is my deen” (l’Islam è la mia guida), si legge: “”. Durante l'operazione Breaking Dawn della scorsa settimana, Israele è intervenuta contro una delle forze che controllano la Striscia di Gaza: i caccia hanno bombardato diversi obiettivi nell'enclave palestinese. In pochi giorni è stato raggiunto un cessate il fuoco, ma tra i raid dello Stato ebraico e i lanci di missili dall'altra parte, ancora una volta è stata laa pagare il prezzo più alto del fuoco incrociato.Non è la prima volta che Paul Pogba. Poco più di un anno fa, al termine della partita di Premier League tra Manchester United e Fulham, insieme al compagnofece una Old Trafford mostrando unaricevuta da un tifoso. Il supporto alla dimostrazione di Pogba e Diallo arrivò anche dalle parole dell'allora tecnico dei Red Devils Ole Gunner Solskjaer: "Vedere giocatori che pensano ad altre cose oltre al calcio. Penso che abbiamo bisogno di calciatori cone penso che dobbiamo rispettare la, dichiarò l'allenatore a fine partita. Pogba e Diallo non sono i primi calciatori di origine araba o di religione musulmana a mostrare solidarietà verso la Palestina in Inghilterra. Dopo la vittoria del Leicester sul Chelsea in finale di Fa Cup, per esempio, Hamza Choudhury e Wesley Fofana celebrarono la conquista del trofeo. Anche nel loro caso, la federazione inglese non procedette a provvedimenti disciplinari. La posizione dei calciatori passa ancheSempre da Manchester, sponda City, il tweet dell’ala algerina Riyad Mahrez contro gli sfratti a Gerusalemme Est ricevette migliaia di condivisioni.