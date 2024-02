Rebecca Welch diventerà la prima donna ad arbitrare in Premier League

La sezione arbitrale apre a donne e persone nere

provenienti da ambienti "storicamente sottorappresentati" entro il 2026, puntando a un aumento di 1.000 arbitri donne e 1.000 arbitri neri o asiatici a tutti i livelli del calcio in tre anni.

Attualmente, l'8% degli ufficiali di gara è di etnia nera o asiatica, ma solo il 3% nel calcio professionistico. Nessun arbitro di colore o asiatico ha diretto una partita di Premier League dall'ultima partita di Rennie nel 2008.

La carriera di Rebecca Welch

sarà lail prossimo 23 dicembre. Un altro passo avanti nella conquista di una parità di genere che, soprattutto nel calcio, fa fatica ad affermarsi , e non solo nel Regno Unito.Se Italiaha sdoganato la professione, e non fa più scalpore vedere il suo nome, o quello di altre colleghe, per partite di Serie A, in questo caso il nostro Paese rappresenta un modello virtuoso che però stenta ad essere imitato all'estero. In questo senso lei Welsh una pioniera: la quarantenne ha iniziato ad arbitrare nel 2010 e a gennaio è diventata la prima donna a dirigere una partita di campionato maschile, quello di seconda divisione.A luglio, la Football Association ha presentato un piano per reclutare ilAnche, ad esempio, dirigerà un match della massima serie, diventando così ildella Premier League da 15 anni a questa parte. Sarà lui a guidare la partita Sheffield United contro Luton, il 26 dicembre.Uriah Rennie, l'ultimo direttore di gara nero del campionato, si è ritirato dalle competizioni nelle prime quattro divisioni del calcio inglese nel 2009. Così Jarnail Singh, di origini asiatiche, si è ritirato nel 2010 dalla EFL. "Questi sono momenti cruciali per Rebecca e Sam, che sono due arbitri davvero validi", ha dichiarato il capo degli arbitri Howard Webb a BBC Sport. "Meritano la loro opportunità".Welch ha arbitrato anche nella Seconda divisione inglese quest'anno, oltre a dirigere le partite della Super League femminile e della Champions League femminile, e ad arbitrare la Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda in estate. È stata la prima donna a dirigere un terzo turno di FA Cup nel 2022, dopo essere stata aggiunta alla lista nazionale della EFL per il calcio maschile, che supervisiona gli incontri di League One e League Two. La quarantenne è entrataquando è diventata la prima donna a partecipare alla Premier League in veste di arbitro, comenella partita in cui il Manchester United ha battuto il Fulham per 1-0 a Craven Cottage."Rebecca ha diretto a partite importanti e sono sicuro che sarà in grado di giocare in Premier League e di essere un buon modello per le donne e le ragazze che pensano che l'arbitraggio sia adatto a loro", ha detto ancora Webb. "Anche Sam merita la sua occasione e anche lui potrebbe essere un esempio per altri giovani" che non hanno mai pensato alla carriera arbitrale, anche frenati dallanel settore. "Speriamo che possano dimostrare che: se si hanno amore per il gioco e le qualità necessarie, si può arrivare in alto".