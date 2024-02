Tennis femminile, Martina Navratilova: "Non è uno sport per maschi falliti"

"Il tennis femminile non è per atleti maschi falliti"

Le polemiche precedenti

Chi è Martina Navratilova

Una presa di posizione forte e completamente inaspettata quella cheicona della lotta per i, ha preso nei confronti dell'inserimento di atlete trans nelle gare di"Non è giusto e non è corretto". Così, l'ex campionessa di origine ceca naturalizzata statunitense, ha risposto a una discussione in cui si parlava di inclusione e della vittoria di una tennista nata uomo,, di alcuni tornei femminili over 55 organizzati dall', la United States tennis association. "Hey, Usta – ha scritto Navratilova – il tennis femminile nonqualunque sia l'età. Questo sarebbe consentito agli US Open di questo mese? Solo con un documento d'identità? Non credo..." Poi, rispondendo ai molti commenti di altri utenti che sono comparsi, ha rafforzato il proprio parere: "per gli uomini biologici insistere sul diritto di entrate negli spazi creati per le donne. Quando è difficile da capire? E' patriarcato che gli uomini biologici insistano sul diritto di competere nella categoria femminile nello sport". Il regolamento della Usta, infatti, parla espressamente dial punto da recitare: "Il tennis prospera quando lo sport abbraccia l' inclusione . Per questo motivo è aperto a tutti indipendentemente da età, etnia, razza, background religioso, orientamento sessuale o identità di genere".Ma non è la prima volta che la ex numero uno del mondo, oggi 66enne, prende posizioneQuattro anni fa aveva espressamente parlato di "Una pratica folle, un vero imbroglio", scrivendo un editoriale sul Times: "Sono felice di rivolgermi a una donna transgender in qualsiasi forma preferisca, ma non sarei felice di competere contro di lei". Il riferimento era al ciclismo, e a una campionessa dei Mondiali master,: "Non basta definirsi donna per competere con le donne. Devono esserci dei criteri, se hai un pene non puoi competere con le donne", aveva twittato allora. E ancora: ". La via scelta dalla maggior parte delle Federazioni sportive non risolve il problema. Un uomo ha una densità ossea, e una muscolatura che si sviluppano sin dall'infanzia. Quindi per limitare il vantaggio oggettivo, il trans dovrebbe cominciare a prendere ormoni sin dalla pubertà, una cosa per me impensabile".Classe 1956, Martina Navratilova è passata alla storia per essere stata laa fare coming out: il Daily News, infatti, aveva pubblicato all'inizio degli anni '80 un titolo che alludeva proprio alla sua bisessualità . Considerata una delledetiene tre record assoluti, a livello sia femminile sia maschile: maggior numero di titoli vinti (344), maggior numero di titoli vinti in singolare (167) e maggior numero di titoli vinti in doppio (177).La statunitense ha vinto(diciotto in singolare, trentuno in doppio e dieci in doppio misto), l'ultima delle quali il doppio misto degli US Open nel 2006 all'età di quasi 50 anni. Grazie a questo successo è diventata l', a livello sia femminile sia maschile, a essersi aggiudicata una prova del Grande Slam. E' rimasta per 331 settimane in vetta alla classifica WTA di singolare (seconda solamente a Steffi Graf che primeggia con 377) e per 237 settimane al primo posto in quella di doppio.ad avere vinto tutte le specialità in tutti i tornei del Grande Slam(ottenendo il cosiddetto Super Slam) oltre alla WTA Championships e alla Fed Cup. Tra i suoi record assoluti detiene, inoltre, quello di vittorie nei singoli a Wimbledon, con nove successi, e quello del maggior numero di incontri disputati e vinti in singolare.da lei detenuto a livello femminile è quello della più lunga serie di vittorie consecutive: 74, ottenute fino a gennaio 1984, quando perse da Hana Mandlíková al Virginia Slims of California.