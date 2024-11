Vezzali, replica all’appello di pace di Elisa Di Francisca: “Quando imparerai a rispettare le persone”

Per chi le ha conosciute in pedana, ai tempi d’oro – letteralmente – della scherma italiana, ritrovarsele adulte e, ormai in vesti diverse, a lanciarsi attacchi velenosi come due acerrime nemiche anche nella vita reale e non più in gara, non è stato certo uno spettacolo. Anzi.

Il siparietto alla festa per i 70 anni delle Fiamme Oro è stato a dir poco imbarazzante: sul palco, vola qualche stoccata tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali. Le due ex schermitrici sono rivali da anni ed è ben noto che, tra loro, non corra buon sangue anche smessa la tuta.

L’appello di pace e la replica: “Sul lato umano non sei il massimo”

La prima a parlare è stata proprio Di Francisca: “Vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle una pace, se facciamo pace, ecco". La risposta dell’ex sottosegretaria allo Sport, sul palco anche lei, non si è fatta attendere: "Guarda Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento”, afferma la sei volte medaglia d'oro ai Giochi olimpici. Che poi però aggiunge: “Ma per quanto riguarda il lato umano diciamo che non sei proprio il massimo”.

Imbarazzato, Marco Lollobrigida, uno dei due presentatori dell'evento, cerca di placare Vezzali, come si vede nei video girati dal pubblico. Ma la fiorettista non demorde e lancia l’affondo su Di Francisca: “Quando imparerai a rispettare le persone forse potremmo parlarne”.

La querelle con Benedetta Pilato

Non fa riferimenti espliciti – anche se ne avrebbe, viste le parole poco lusinghiere riservate a lei e ad Arianna Errigo, storiche avversarie, nel libro ‘Giù la maschera’ pubblicato da Di Francisca nel 2021 – ma immediatamente nei presenti e negli appassionati sportivi non può che riaffiorare il ricordo nemmeno troppo sbiadito di questa estate. Quando l'ex campionessa e conduttrice/opinionista sportiva in tv si è lasciata andare in affermazioni ben poco rispettose contro la nuotatrice 19enne Benedetta Pilato, ‘colpevole’ di essere stata felice del quarto posto per un solo centesimo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100m rana. “Sinceramente non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non è possibile che dica: sono contenta", aveva detto, scatenando polemiche infinite.

Il siparietto imbarazzante

Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali

Una scenetta che ha lasciato tutti a bocca aperta, per i toni usati e il contesto poco opportuno a un simile scontro, che appunto va avanti da anni. “C'abbiamo provato, c'abbiamo provato", scherzano Lollobrigida e l'altro presentatore della serata Stefano Pantano, mentre la campionessa torna in disparte. Un "appello di pace" non andato a buon fine quindi e che rimane in attesa di un chiarimento (magari lontano dai riflettori) tra le due icone della scherma italiana.

Intanto la campionessa imperfetta (il sottotitolo del libro, appunto) di strada ne ha da fare prima di poter lanciare messaggi che sembrano più opportunistici che altro. Dopotutto si trovava su un palco prestigioso, di fronte ad un pubblico d’eccezione, di sportivi e sportive che sanno bene come bisogna trattare chi si ha di fronte, che sia un avversario, un amico o perlomeno compagno di squadra. Con rispetto, cioè. Una lezione che Elisa Di Francisca non ha imparato, evidentemente. Nemmeno a anni di distanza.