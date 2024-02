Alba Donati, poetessa nella libreria più piccola del mondo: "Le donne sono state zitte per troppo tempo"

Tutta la storia è stata raccontata dagli uomini. Ci vorranno secoli per bilanciare i punti di vista fra uomini e donne? "Sì, dopo secoli di mutismo la storia andava riscritta: le donne hanno molto da raccontare. Alla fine di questo percorso, forse, non ci sarà più una questione di genere". La poesia ha sempre dato voce alle diversità: si può dire che abbatte tutti gli stereotipi? "Certo, la poesia è sempre stata la voce dei diversi, mi viene in mente "Sì, dopo secoli di mutismo la storia andava riscritta: le donne hanno molto da raccontare. Alla fine di questo percorso, forse, non ci sarà più una questione di genere"."Certo, la poesia è sempre stata la voce dei diversi, mi viene in mente Alda Merini: “L’altra verità, diario di una diversa” . La poesia ha sempre dato voce e sostenuto qualsiasi forma di diversità: il colore della pelle, le identità sessuali, penso a Sandro Penna, a Carol Duffy, ma anche a Saffo, andando alle origini".

E il mondo, nonostante una capacità di ascolto sempre più ridotta, sembra riscoprire la poesia: ne abbiamo bisogno? "In questo momento storico sembra che stiamo facendo tutti un passo indietro, forse la pandemia ha aperto domande nuove: perché andiamo così di fretta? Perché questo bisogno di aumentare la velocità, di essere multitasking, di risparmiare tempo? A che pro? Mi sembra che le persone stiano riscoprendo quei valori che la poesia ha fatto sempre suoi, una certa calma, la riflessione, la lentezza, togliere i piedi dall’acceleratore per riuscire a soffermarsi sulle cose. Secondo me questo è un bisogno planetario, oggi. Non per caso, il giorno che la libreria ha aperto sono venute da tutt’Italia, è diventata un po’ il simbolo di questa alterativa. Sa quanta gente mi ha scritto per chiedere come fare a cambiare vita?". Quindi lei ha una grande responsabilità, con l’uscita di questo libro. Se la sente addosso? "Sì, la sento. E lo dico onestamente: non è facile, un po’ di conti in tasca bisogna farseli".

"Trovare le parole giuste per descrivere l’altra faccia della medaglia, per scendere nell’esperienza che prende valore proprio perché tu la stai riscrivendo. Come ha detto Seamus Heaney, premio Nobel per la poesia, un fatto accade due volte, quando succede e quando lo riscrivi. Gli occhi di una persona che scrive sono occhi che riescono a raccontare quello che non viene visto, che rimane fra le pieghe delle cose"."Una differenza c’è, le donne sono state zitte per tanto tempo, sono state destinate ad altro, e quando si sono messe a scrivere hanno cominciato a raccontare un mondo nascosto, un punto di vista fino a quel momento sconosciuto. In questo senso sì, c’è uno specifico femminile. Mi viene in mente Il Canto di Penelope, il libro di Margherita Atwood: siamo abituati al punto di vista di Ulisse, ma c’è anche quello di Penelope che dice ma come, sono stata sola trent’anni, ho creato le mie relazioni, il mio mondo, e tu Ulisse torni e uccidi tutti?"."Beh, io ho speso molto nelle case. Nel libro lo dico bene. Sono nata in una casa abbandonata prima da mio fratello e poi da mio padre, quindi ho la fissa delle case. Su questo ho scialato, ne sono consapevole. Ma l’ho detto: voglio vivere con mille euro al mese, voglio che mi bastino, voglio una vita tranquilla, che mi piace, che mi consenta solo di comprare qualcosa che abbellisca la casa o il giardino o la libreria. I ricavi dai libri? Sono presto detti: come tutti i librai, guadagno il 30 per cento. Se vendo 1000 euro di libri, me ne restano 300"."Questo non mi trova molto d’accordo. C’è una differenza fondamentale fra la poesia e la musica. La poesia è in grado di creare la musica, c’è quella di Eliot, della Szymborska, di Montale, e se la sono fatta con le parole, si sono trovati la loro musica. E riconosci Sandro Penna da Montale proprio per la musica creata dalle loro poesie. Ma se dalle canzoni togli la musica, quasi mai il testo regge da solo. I rapper poi non c’entrano nulla con la poesia: la parola iterativa, quasi meccanica, il bisogno della rima a tutti i costi, è sempre un po’ infantile. Poi se mi chiede di Achille Lauro , per esempio, le dico che l’adoro"."Perché mi piace la musica che fa , mi piace il personaggio , questo suo modo di non saper cantare, di cantare come per caso, le scivolate di tono, come se dicesse mi fa un po’ fatica ma canto. E questa sua distrazione rispetto all’ego, al cantante pieno di sé, mi piace tantissimo"."Una fioraia. Accudire i fiori è una delle cose che mi piace di più. Faccio la regina: ho inventato questo castello e cerco di farlo sempre più bello affinché le persone siano felici di venire a vederlo"."Nel mio caso credo che la forza venga da mio padre, il suo essere stato positivo sempre, anche nella tragedia. Nel libro lo racconto. Mio padre non ha mai chiuso la portiera di una macchina in vita sua. Mia madre chiudeva la porta di casa alle cinque del pomeriggio. Due visioni del mondo"."E io il paradiso lo lascio sempre aperto, non chiudo i cancelli".