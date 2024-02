Bagni gender neutral, unisex o misti: un dibattito sull'inclusione che accomuna l'Occidente. Questione di identità o di natura?

Nel resto d'Italia

In Italia, c'è da dire,, come invece accade in altri Paesi. Un decreto legislativo del 2008 prevede invece che vi siano servizi igienici e spogliatoi separati per uomini e donne, anche se fino ad ora nessuno è stato multato per aver usufruito del bagno 'sbagliato'. La legge sulla Rettificazione di attribuzione del sesso (164/1982) non prevede la modifica dei documenti della persona trans se non a processo di transizione terminato, ma per chi lo sta ancora affrontando o per le persone transgender la scelta dei bagni e degli spogliatoi nei luoghi pubblici è spesso fonte di. Spesso sono le aziende stesse che si trovando in difficoltà non disponendo di servizi igienici unisex; la scelta ottimale, per rispettare la dignità della persona, sarebbe allora quella di(come viene suggerito dalla guidaa cura di A.L.A Milano Onlus, CGIL Politiche Sociali Camera del Lavoro di Milano, O.N.I.G. Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere e dello Studio Legale Rosiello di Milano).Il primo caso noto, in Italia, di bagni "gender neutral" è stato quello del. L'iniziativa era contenuta nel– il primo nel nostro Paese, della durata di 5 anni – che, tra le altre cose, prevedeva anche l'uso di un linguaggio inclusivo sui documenti istituzionali e dell'Ausl, come la casella altro oltre a maschio o femmina quando si sceglie il sesso e poi la possibilità, per i lavoratori degli enti che aderivano al protocollo stesso, di utilizzare l’alias in caso di fase di transizione sessuale. Tra le realtà reggiane che lo avevano sottoscrittoci sono Comune, Provincia, Regione Emilia-Romagna, Arcigay, università, scuole e istituti sportivi e tribunali. Da nord a sud la battaglia per l'inclusione, anche attraverso i servizi igienici misti, è arrivata ad esempio adcondel Liceo classico Colletta e dell'istituto tecnico per Geometri D’Agostino, che si è svolto il 19 novembre scorso. Al grido "Vogliamo una scuola transfemminista, ecologista e antifascista" i ragazzi hanno chiesto alle istituzioni scolastiche di adottare un modello educativo più inclusivo, "una scuola che combatta ogni forma di discriminazione e tuteli le categorie marginalizzate, come le donne e la comunità queer, attraverso misure adeguate, come l'istituzione dello sportello arcobaleno e del consultorio, la creazione di bagni gender neutral e la concessione delle carriere alias", ha dichiarato, responsabile organizzazione di Uds Avellino.Se in Italia i passi avanti da compiere sono ancora molti, in Europa la situazione è migliore in alcuni Stati già all'avanguardia in termini di diritti delle persone transessuali e transgender. Un esempio è il Regno Unito, con il, che già nel 2018 all'interno del palazzo municipale ha deciso di sostituire i servizi igienici femminili e le docce con altrettante. La modifica si era resa necessaria per evitare che qualunque persona che non si identificasse nei generi tradizionali potesse "" in un bagno piuttosto che in un altro. La nota, inoltre, lasciava anche intendere che il cambiamento si sarebbe dovuto estendere ben oltre la sede del municipio: il piano proposto dal primo cittadino voleva infatti che non fossero più costruiti bagni separati nella capitale inglese, e che le strutture pubbliche e private, comprese le attività commerciali, dovessero adattarsi alla nuova norma che "".Paese che vai usanze che trovi, ma anche ini servizi igienici diventano. Istituiti nella capitale Stoccolma perché nei luoghi pubblici non vi sia distinzione tra uomini e donne, l'atteggiamento di promozione della neutralità di genere si è esteso alle scuole di tutta la nazione, anche attraverso la creazione di spazi neutrali come i bagni, ma soprattutto attraverso l’utilizzo di, a partire per esempio dai pronomi con cui ci si riferisce alle altre persone, in primis a* bambin*, e poi nei libri di testo, nei giocattoli, nel modo di vestire.Il caso forse più eclatante e controverso è, come spesso accade, quello degli. Qui, per anni, glihanno sostenuto il loro diritto di usare il bagno pubblico che si allinea con la loro identità di genere e nella primavera 2016 questa campagna si è intensificata sempre più. La, nel marzo di quell'anno, aveva promulgato unain cui si imponeva alle persone di utilizzare solo il bagno pubblico o lo spogliatoio. Nel frattempo però laaveva preso una posizione diametralmente opposta:, non tanto a quella 'istituzionale'. Per tutta risposta, a maggio, 11 stati avevano citato in giudizio l'allora amministrazione Obama per impedire al governo federale di far rispettare la direttiva. Con il cambio al vertice Usa e l'arrivo alla presidenza degli Stati Uniti di, pochi mesi dopo, le cose erano di nuovo cambiate. Era stata immediatamenteperché, secondo la nuova amministrazione, entrava in una questione che avrebbe dovuto essere pertinenza dei singoli Stati e delle scuole, e non prevedere una indicazione a livello federale. La decisione, che non era entrata in vigore fino alla decisione del tribunale federale sul(Texas, Oklahoma, Alabama, Wisconsin, West Virginia, Tennessee, Maine, Louisiana, Utah, Arizona e Georgia), lasciava comunque alle singole scuole la decisione sul merito dei 'bagni' per gli studenti transgender. Le posizioni personali del tycoon in materia di diritti per le persone Lgbtq+, infatti, erano meno conservatrici di quelle dei Repubblicani più vicini ai gruppi religiosi cristiani e la revoca della direttiva Obama appariva più come una delle concessioni di Trump ai suoi sostenitori che si opponevano alle posizioni progressiste sui diritti civili. Tre anni dopo però, è stata la, a stabilire che gli studentipossono usare i bagni che corrispondono alla loro identità di genere e non obbligatoriamente al sesso di nascita. La massima autorità giudiziaria statunitense ha respinto in questo modo l'contro la decisione di un distretto scolastico della, che consentiva l'uso libero dei bagni nel Boyertown Area School District. Una decisione inattesa, visto che già nel 2019 la maggioranza dei giudici era conservatrice. Così hanno optato per bagni all gender lanegli edifici comunali, lain Connecticut e lo stesso ha fatto. Oggi, che sono trascorsi quasi altri tre anni, mentre in Italia arriva la notizia dell'adozione dei bagni neutri all'università di Pisa, aè stata adottata la stessa policy per tutte le scuole pubbliche. Una settimana il dipartimento delle scuole pubbliche della città ha infatti annunciato sul proprio account Twitter che i servizi igienici sono stati resi misti per essere "più inclusivi" per alunni e personale che desiderano utilizzare "strutture in linea con la loro identità di genere". Come? Affiggendo. Perché anche un piccolo gesto può diventare significativo.

Analizzando la questione con un occhio distaccato i possibili ostacoli ai bagni all gender potrebbero essere di due tipi: uno igienico e uno di efficienza. Il primo è dato dal fatto oggettivo che gli uomini sporcano di più. E chi dice il contrario o è fortunat* o ha a che fare con persone che in realtà non si sentono uomini anche se nel corpo maschile. Però il fatto di condividere uno spazio con delle signore potrebbe incentivare la 'minoranza che sporca' a comportarsi meglio e, perché no, anche dai bagni possono nascere esempi virtuosi di comportamento civile. Il secondo motivo, quello relativo all'efficienza, riguarda il possibile allungamento dei tempi di attesa degli uomini per accedere ai servizi, dato che le code al bagno delle donne sono qualcosa che non si verifica, in genere, in quello dei maschi. Luoghi comuni a parte, unificando gli spazi a disposizione si potrebbe invece avere una migliore distribuzione dell'utenza, in modo che anche questo problema potrebbe attenuarsi di molto.

Al di là dei motivi scientifici quella che sembra più dura da piegare è la resistenza sociale all'adozione di questo tipo di servizi. In una società ancora profondamente divisa (e patriarcale, purtroppo) come quella italiana, ad esempio, non accettare la possibilità di offrire uno spazio di inclusione deriva non tanto dal luogo in sé quanto dal non accettare la diversità (intesa in modo assolutamente positivo) nelle persone. Deriva dal non riuscire a comprendere che al di là dello standard tradizionalista esistono sfumature, il mondo non è diviso in bianco e nero, uomini e donne, ma c'è anche il grigio, tutte le tonalità del bianco, tutte le sfaccettature del nero. Avere un bagno gender neutral non toglierebbe nulla agli eterosessuali, che già, ricordiamolo, condividono il bagno familiare con persone di genere diverso dal loro. Non servirebbero a limitare, ma ad allargare un servizio fondamentale. A tutt*.