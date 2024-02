La 'palla avvelenata' di Isotta, bullizzata da bambina: "Genitori, parlate con i vostri figli"

Chi è Isotta Carapelli, in arte Isotta

è la mia testimonianza, con la quale voglio essere vicina a tutti coloro che vivono una situazione che gli appare insormontabile, come a me allora sembrava“. La canzone, scritta da Isotta Carapelli , Pietro Stefanini e Giuseppe Polistina, riporta alla memoria il ricordo di una sofferenza personale legata al bullismo , di ciò che ha portato Isotta, così come porta tante altre persone, a una continua guerra contro se stessa e contro la bilancia. È il ricordo di una sofferenza durata anni e che ha giocoforza lasciato cicatrici profonde. Ma’ è anche un invito ad aprire il cuore, con leggerezza, alle difficoltà; a guardare con un filo di distacco, per quanto possibile, i nostri piccoli-grandi drammi personali.Trent’anni e una sola certezza che l’accompagna da quando ne ha cinque. Cantare. Ne ha fatta di strada, cantautrice senese, che a 14 anni ha iniziato a scrivere canzoni e che a ottobre 2021 con il suo singolo 'Io' ha vinto il premio Bianca D’Aponte dedicato alle cantautrici emergenti. Il 22 aprile scorso invece è stata la data del lancio online del suo album d’esordio intitolato Romantic Dark , disponibile anche su Youtube, mentre in radio sarà possibile ascoltare il nuovo singolo estratto Psicofarmaci con la partecipazione di Claudia Gerini come voce fuori campo. Ilinoltre aprirà il concerto di"Bhe sì, dopo aver vinto il premio ho continuato a scrivere con l’aiuto di Pio Stefanini che si è occupato degli arrangiamenti. Si tratta di 13 tracce in cui racconto la mia vita, i legami umani, le difficoltà quotidiane, le fragilità, la violenza, sotto ogni sua forma. Ogni canzone la definisco romantic dark perché cerco di raccontare la parte più sentimentale e profonda, a volte anche quella più oscura"."No, è capitato un po’ per caso ma più che un viaggio nella discografia lo considero un viaggio di crescita per me che mi ha spinta ad assecondare ciò che mi rappresentava meglio"."Sì alle elementari e alle medie venivo spesso presa di mira dai compagni che mi prendevano in giro dicendomi che ero grassa. A palla avvelenata venivo catturata per prima perché ero grassa, ma grassa davvero . Da quel momento hoquando dovevo subire le angherie di stupidi, che trovavano nel gruppo la forza che non avevano da soli, riversando su di me il loro disagio e la loro maleducazione. Credo sia grazie a questa esperienza che ho sviluppato una viscerale sensibilità verso chi subisce ogni genere di discriminazione. In questo brano Isotta adulta si limita a raccontare ciò che Isotta bambina ha vissuto, osservando il tutto però con uno sguardo più maturo e distaccato per poterlo accettare come semplice esperienza vissuta"."Più che altro consiglierei agli adulti di dedicare più tempo ad affrontare queste tematiche con i ragazzi, senza tenerle ai margini, soprattutto a scuola"."Difficile, è come se avessi tanti figli e dovessi sceglierne uno. Diciamo che sono molto legata a 'Io' e a 'Psicofarmaci'. Titolo, quest’ultimo, con cui indico non i rimedi farmacologici ma i preconcetti che la nostra mente crea con l’illusione di farti stare meglio. In realtà si tratta di ossessioni che ti fanno allontanare da te stessa»."Ho ricevuto la proposta dal produttore perché aveva notato che molte delle mie canzoni affrontano le difficoltà e le sofferenze subite dalle donne '"."La prima che mi viene in mente è 'Pornoromanza' che parla del problema del revenge porn che spesso ha spinto le vittime al suicidio, poi c’è 'Bambola di pezza' che affronta la piaga dell’ amore violento '., in arte semplicemente Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a, e a partire dai 16 si è esibita dal vivo con svariate formazioni musicali. Il suo sound può essere definito 'romantic dark'. Negli ultimi anni si è impegnata in une intenso con alcuni produttori e arrangiatori toscani, con l’obiettivo di tradurre in musica e parole tutte le sue esperienze personali, artistiche e umane.