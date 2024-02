Neet, l'identikit dei giovani italiani che non studiano e non lavorano. Più ragazze e più al Sud

I numeri del fenomeno

Identikit del 'perfetto' Neet

Autismo e disturbi psichiatrici condizionano il futuro

che li individua è quanto mai criptico. Diremmo: fuorviante. Addirittura potrebbe sembrare la sigla di un locale alla moda. O di una griffe particolarmente a la page. Peccato che, dietro l’espressione, si celi invece una delle realtà che descrivono con maggiore evidenza il disagio giovanile contemporaneo , mettendo duramente alla prova tanto le vittime quanto le loro famiglie, che si trovano a dover fare i conti con cittadini dimezzati. O peggio. NEET sta infatti per “Not in Employment, Education or Training” ossia quei giovani, in età compresa- ovvero l'arco di tempo in cui si costruisce il futuro personale e sociale dell’individuo -, che e. Una realtà talmente diffusa oramai, e talmente frustrante, che a Bologna madri e padri di questi ragazzi hanno scelto di incontrarsi una volta al mese per fare rete e condividere fatiche, sofferenza e quotidianità.Mai NEET in Italia e in Europa? Secondo le stime più accreditate i giovani che non lavorano e non studiano in Italia sono il. In pratica su quattro ragazzi italiani, uno appartiene a questa categoria. Nel numero complessivo sono compresi i, ossia coloro che non sono in possesso di un impiego lavorativo, ma lo stanno cercando attivamente, ovvero. I restanti due milioni sono considerati. Questo vuol dire che non sono in possesso di un lavoro, ma non lo stanno nemmeno cercando attivamente. Una problematica che potrebbe diventare sempre più rilevante dopo la crisi causata dal Covid-19 che ha, di fatto, portato alla perdita di numerosi posti di lavoro, specie tra i giovani . L’è il Paese dove i giovani NEET sono. Segue la Grecia con il 21% e la Bulgaria con il 19%. All’ ultimo posto in Europa i Paesi Bassi con il 7%. Ma il problema +non riguarda solo le nostre altitudini. Basti pensare che, secondo i dati elaborati da Eurostat, fuori dall’UE ci sono tre Paesi che vantano, si fa per dire, dati anche peggiori dell’Italia: la Turchia, dove la percentuale di NEET è al 33,6%, il Montenegro con un 28,6% e la Macedonia, con una quota del 27,6%. Diverso discorso per i Paesi del nord, come la Norvegia che ha un tasso del 9% di NEET e la vicinissima Svizzera, dove la percentuale si attesta al 7%.Dai dati di Eurostat scopriamo che su 3 milioni di giovani che non studiano né lavorano, circa. Non a caso l’Italia ha un terzo delle donne disoccupate di tutta Europa . Andando più nello specifico possiamo identificare unche ha tra ied una percentuale estremamente preoccupante, che si attesta intorno al. La maggior parte dei NEET risiede al. La situazione risulta essere drammatica in particolare in Sicilia, dove il tasso si attesta al 30,3%. A seguire abbiamo la Calabria con il 28,4% e la Campania, dove la percentuale scende leggermente al 27,3% (fonte Istat, Piano NEET del Ministero del Lavoro) Oltre alla disoccupazione giovanile, in Italia sono aumentati notevolmente anche gli: nel 2020, ildei ragazzi tra i 18 ed i 24 hanno interrotto il loro percorso scolastico . Tanto che, nella fascia tra 15 e 19 anni, i NEET nel nostro paese sono il 75% in più della media Europea. Discorso simile per gli universitari, dove la percentuale scende al 70%.Secondo un recente studio pubblicato sul British Journal of Psychiatry, ilda disturbi psichiatrici, soprattutto, sarebbe collegato in numerosi casi proprio a situazioni di lunga assenza da percorsi scolastici , lavorativi o di formazione. I ricercatori hanno analizzato i dati socioeconomici e la storia medica di uno studio longitudinale realizzato dall'Istituto finlandese per la salute e il benessere dei bambini nati in quello Stato nel 1987. I protagonisti dello studio, oltre, hanno vissuto nel Paese per tutto il periodo di durata della ricerca (dal 2008 al 2015) e avevano diagnosi di disabilità intellettiva. Al 44% del gruppo, in situazione di NEET all'inizio dell'età adulta, era stato diagnosticato un disturbo psichiatrico o del neurosviluppo da adolescente. I disturbi depressivi (20,1%) e i disturbi d'ansia (16,6%) erano i più comuni. In proporzione, gli individui con ASD – disturbo dello spettro autistico (44%) e psicosi (36,5%) avevanoa lungo termine. Le probabilità aumentavano infatti di. I pazienti che hanno ricevuto unquando avevano meno di dieci anni avevano una probabilità 7,3 volte maggiore di sperimentare una condizione da Neet a lungo termine. Coloro che hanno ricevuto un trattamento ospedaliero in età compresa tra i dieci e i venti anni erano 11,5 volte più a rischio di restare inattivi a lungo termine. “La nostra scoperta di chiare associazioni tra le principali diagnosi psichiatriche nell'adolescenza e la condizione di Neet a lungo termine nella giovane età adulta suggerisce che efficaci, compresi la prevenzione, l'intervento precoce, i servizi sociali e il reinserimento lavorativo, dovrebbero essere considerati elementi importanti in una strategia per affrontaredei giovani” hanno spiegato i ricercatori.