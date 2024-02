A Padova apre il Centro antidiscriminazione Lgbtq+ intitolato a Mariasilvia Spolato

I servizi offerti

Prende il via oggi, lunedì 2 maggio, il, in via Boccaccio 80 a Padova. Si tratta dal primo centro dedicato alla, maltrattamenti, violenze e abusi, con accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Realizzato dal Comune veneto grazie ai finanziamenti dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), in collaborazione con le associazioni Arcigay Tralaltro Padova Aps, Sat Pink Aps e Boramosa Aps, è intitolato a, figura di spicco nella comunità Lgbtq+ non solo locale ma anche nazionale. Fu infatti proprio la padovana laTra i vari servizi offerti da sottolineare quello dedicato alper le persone Lgbtq+ migranti , in cui vengono garantiti prima accoglienza, segretariato sociale e orientamento ai servizi territoriali, oltre poi a incontri sociali interculturali che hanno l'obiettivo di crearetra queste persone e la cittadinanza e un. Allo stesso tempo il Centro vuole fornire un aiuto nellaper tutte le persone che rischiano di subire o hanno subito discriminazioni nel trovare un alloggio. Al centro del lavoro degli operatori c'è ildi discriminazioni e di violenze , episodi che possono creare stress e sofferenze importanti e che richiedono tutto l'aiuto possibile con l’obiettivo di un maggior benessere individuale e sociale., classe 1935, è stata un'per iitaliana tra le pioniere del movimento per i diritti delle persone omosessuali, ma soprattutto la prima donna nel nostro paese ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. Motivo per il quale è stata a lungo discriminata e perseguitata, dimenticata anche nella memoria di molti ma non di tutti. Laureata a pieni voti in scienze matematiche nella sua Padova, è stata docente universitaria e autrice di manuali per gli studenti. Partecipò al Sessantotto italiano e nel 1971 fu fra le fondatrici del, partendo dall’idea che le lesbiche dovessero liberarsi dalla “doppia oppressione” che subivano in quanto donne e omosessuali. Il movimento confluì poi nel " (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano ) di cui Mariasilvia, insieme a ad Angelo Pezzana, fondò l’omonima rivista, portavoce dell’organizzazione. Durante la manifestazione femminista dell'. Il mese successivo fece parte della “”, ovvero la manifestazione di protesta per il primo Congresso internazionale di Sessuologia del CIS (Centro Italiano di Sessuologia) che come tema aveva i “Comportamenti devianti della sessualità umana” e che si svolse al Casinò di Sanremo. A causa del suo attivismo Lgbtq+ e della pubblicazione di libri sul tema perse il lavoro, perché il Ministero dell'Istruzione lacon la motivazione di essere. Per via del suo orientamento sessuale venne allontanata dalla sua famiglia e senza fissa dimora vagò per varie città italiane. In seguito a una grave infezione a una gamba venne ricoverata in un ospedale di Bolzano e successivamente accolta nella casa di riposo Villa Armonia, dove visse gli ultimi anni di vita, fino alla morte nel 2018, a 83 anni.Una delle coordinatrici del Centro,del Sat Pink di Verona Padova e Rovigo, in un'intervista il 22 aprile, giorno dell'inaugurazione, ha dichiarato a PadovaToday: "Ilnon può che essere estremamente soddisfatto di aver raggiunto questo obiettivo, soprattutto poiché ciò significa continuare a collaborare in sinergia con altre realtà padovane con cui da anni ci confrontiamo, Arcigay Tralaltro e Boramosa in primis. Occupandosi la nostra Associazione prevalentemente della, speriamo che l’apertura del Centro possa servire a portare alla luce tutte quelle situazioni di discriminazioni e violenze di cui purtroppo questa comunità è ancora bersaglio e target principale". Le fa eco: "Il Centro Spolato colma parzialmente un vuoto enorme e rappresenta un primo passo per sottrarre le persone LGBTI dalla paura costante di subire discriminazioni e violenze nella vita di tutti i giorni, al lavoro, o in famiglia - sottolinea - È inoltre importante che questo servizio parta dalle competenze che le associazioni del territorio hanno costruito in anni di lavoro e valorizzi in particolare l’esperienza di professionisti e personale volontario".