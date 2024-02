Aborto, quando gli ostacoli sul percorso spingono alla clandestinità

L'aborto è un diritto ostacolato

Dopo 45 anni la legge 194 è ancora messa in discussione

L'appello: le associazioni chiedono maggiori garanzie

In Italia manca una giusta informazione, le richieste

Il manuale su come superare gli ostacoli

Ogni anno, gli aborti nel mondo sono circaDi questi,. Per quanto riguarda l’Italia, secondo le stime dell’in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, lementre gliammonterebbero tra icasi all’anno.Prima ancora di parlare di metodi sicuri di interruzione di gravidanza, è necessario però fare un passo indietro, visto che per una donna nel nostro Paese abortire sembra essere ancora oggi cosa più che complessa. Secondo i dati del nuovo rapporto Aborto farmacologico in Italia: tra ritardi, opposizioni e linee guida internazionali della rete internazionale Medici del Mondo, in, oltre al 44,6 per cento degli anestesisti eIn alcune strutture sanitarie sono perfino presenti solo medici obiettori. In Italia infatti, dopo le nuove linee emanate nel 2020 dall’allora Ministro Roberto Speranza,basato sulla somministrazione della RU486, la pillola abortiva : il Lazio e l’Emilia Romagna. Eppure, la legge 194 che garantisce alla donna il diritto di ricorrere alla IVG (interruzione volontaria di gravidanza) in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza) nei primi 90 giorni di gestazione risale al 1978, ovvero ben 45 anni fa.Siamo davanti a qualcosa che, nell’arco di quasi mezzo secolo, dovrebbe esser già questione consolidata e inconfutabile: eppure, così non è. Nel 2011, il(WGNRR, Rete mondiale delle donne per i diritti riproduttivi) stabilì il 28 settembre comee, l’anno seguente, l'International Campaign for Women's Right to Safe adottò la giornata come una delle sue attività focali, così che nei due anni successivi furono organizzate circa 100 azioni in circa 65 Paesi di tutto il mondo. Dodici anni dopo, il, in Italia è stato presentato nella sala stampa della Camera dei deputati un documento volto a chiedere che l’Italia recepisca le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità in materia di aborto, affinché vengano tutelati i diritti e la salute delle donne e delle persone incinte.L’appello, realizzato dall’unione di associazioni impegnate da sempre sul tema dei diritti sessuali e riproduttivi e sui diritti LGBTQ+, ha presentato la richiesta di recepire entro il 2023 le nuoveun documento che raccoglie oltreriguardanti la pratica clinica, l’erogazione dei servizi sanitari e gli interventi legali e politici per sostenere un’assistenza abortiva di qualità. L’edizione più recente del documento risale infatti al 2022; per questo motivo, nella Giornata del 28 settembre, Giornata internazionale dell’aborto sicuro, libero e gratuito, le organizzazioni firmatarie, nonché il Parlamento alla verifica del suo esito positivo e dell’effettiva applicazione.Ad oggi, l’Italia non dispone di un sistema di diffusione di dati e informazioni relativi alla fornitura di servizi per l’interruzione di gravidanza che siano facilmente accessibili e disponibili.che risponda almeno 12 ore al giorno, sono solo alcune delle richieste sulle quali si è discusso durante la presentazione nella sala stampa della Camera dei deputati.Lo stesso giorno è stata inoltre definita la campagna #IVGsenzaMA. L’iniziativa, che proseguirà per tutto il mese di ottobre, arriverà al suo culmine nella giornata delquando sarà pubblicato il manuale, contenente le soluzioni concrete ai problemi e agli ostacoli che si incontrano quotidianamente sul percorso di IVG. La guida, basata sul racconto di storie reali raccolte durante gruppi di auto-mutuo-aiuto, è stata realizzata grazie al lavoro di una fitta rete informale di associazioni e di attiviste, giuriste, ginecologhe e antropologhe che ne fanno parte. L’aborto è undi ogni individuo, così come lo è l’opportunità di interrompere una gravidanza nel modo più sicuro e protetto possibile.