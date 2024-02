Aborto Usa, Google tutela la privacy e lo stato di New York inserisce il diritto in Costituzione

La scelta di Google: massima tutela per la privacy

New York inserisce nella Costituzione Federale il diritto all'aborto

Non basta la: per le donne statunitensi il timore è ora quello didella propria esistenza. Dopo giorni di silenzio, però, arriva uno spiraglio di speranza:ha annunciato chesaranno automaticamentequando queste si recheranno in una, o in, cliniche specializzate in, o altri luoghi ritenuti sensibili. L'azienda risponde così agli appelli dei giganti del web per limitare la quantità di informazioni raccolte, che potrebbero essere utilizzate dai singoli stati americani che prevedono sanzioni per l'interruzione di gravidanza, dopo la decisione della Corte Suprema Usa di cancellare la sentenza Roe v. Wade , che da circa 50 anni garantiva il diritto federale all' aborto.Lainfatti, oltre a cancellare il diritto nazionale all’interruzione di gravidanza , secondo gli esperti sarebbe anche un attacco alla tutela dei dati personali , in quanto la decisione sullo storico caso del 1973 si basava proprio sul diritto alla privacy garantito dalla clausola del giusto processo, contenuta nel XIV emendamento della Costituzione. Dall'azienda di Mountain View arriva quindi la nota che chiarisce la politica adottata sul motore di ricerca e sulle app della company: "Se i nostri sistemi identificano che una persona ha visitato una località (sensibile),delle posizioni poco dopo la sua visita", ha affermato, vicepresidente del gruppo californiano. Fitzpatrick, nella dichiarazione, ha ricordato che la cronologia delle posizioni è disattivata per impostazione predefinita e che gli utenti possono controllare ciò che viene conservato o meno. Per quanto riguarda le richieste delle autorità, ha assicurato anche che l'azienda ha l'abitudine di "respingerle quando sono troppo estese". "Teniamo in considerazione le aspettative in termini di privacy eche utilizzano i nostri prodotti e le informiamo quando rispettiamo le richieste del governo, a meno che non siano in gioco vite umane", ha commentato.Nello stesso giorno in cui Google garantisce la massima tutela rispetto ai dati personali delle persone che fanno uso dei suoi sistemi e delle app, losi muove per sancire il diritto all'aborto e l'accesso alla contraccezione in costituzione, diventando un'avanguardia nella spinta contro la sentenza della Corte Suprema federale che ha sconvolto i diritti delle donne a livello nazionale. Il Senato dello Stato di NY "ha varato il primo passaggio di un emendamento per codificare il", si legge in un comunicato. La legge locale consente già l'aborto, quindi la mossa aggiungerebbe un ulteriore livello di protezione legale per la procedura. L'emendamento mira anche ad "aggiornare l'attuale emendamento sulla parità dei diritti per estendere le attuali protezioni a diverse nuove classi, tra cui quelle basate su". "L'inversione della sentenza Roe v. Wade ha reso chiaro che lo Stato di New York deve continuare a essere un leader nazionale per", ha dichiarato la leader della maggioranza del Senato di New York, la democratica Andrea Stewart-Cousins.