Abusi su minori in Bolivia: una legge e due Commissioni nazionali dei vescovi

Reati sessuali su minori diventano imprescrivibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El Deber (@eldeber.com.bo)

I vescovi creano due Commissioni nazionali

La vicenda di padre Pica

La visita di padre Bertomeu

Il mea culpa dei vescovi

Il presidente boliviano scrive a Papa Francesco

La Bolivia contro gli: dal Parlamento alla Chiesa si pensa a tutelare i più giovani. Nel Paese latinoamericano, da settimane, sono in corso accese polemiche sui casi di abusi da parte del clero . Con tanto di manifestazioni di piazza (davanti alle chiese e non solo) in ogni angolo del Paese. Così la Camera boliviana edel Paese latinoamericano hanno deciso di affrontare la spinosa situazione, ognuno nel proprio campo di intervento ma con l’obiettivo comune di tutelare i minori.La Commissione costituzionale della Camera boliviana ha approvato unche stabilisce l'imprescrittibilità dei reati sessuali contro bambini e adolescenti e contempla la creazione di unache dovrà indagare sui casi di pedofilia che hanno coinvolto religiosi nel Paese. Il progetto, che dovrà ora essere votato dal plenum della Camera, riferisce l'agenzia di stampa statale Abi, è denominato “Legge contro l'impunità per i crimini sessuali contro neonati, bambini e adolescenti”.I vescovi della Bolivia, come hanno annunciato nei giorni scorsi in una conferenza stampa, daranno vita a due: una perdelle vittime e unaper determinare le responsabilità e rendere visibile ciò che è accaduto nei casi di abuso sessuale . Il tutto con un obiettivo: lavorare per la prevenzione e dare alle famiglie la certezza che i bambininegli ambienti della Chiesa.La questione tiene banco sui media e nell’opinione pubblica a seguito della diffusione della vicenda del gesuita, più noto come “padre Pica”, morto nel 2009. Il quotidiano spagnolo “El Pais” ha pubblicatoritrovato da un nipote del religioso, nel quale egli stesso confessava di aver abusato di almeno, la maggioranza nella scuola Juan XXIII di Cochabamba della quale era direttore. [caption id="attachment_87061" align="alignnone" width="780"] Violenze su minori: i boliviani chiedono giustizia e verità (Instagram)[/caption] Dopo quella rivelazione, il superiore della Compagnia di Gesù in Boliviaper il dolore arrecato e assicurato lo svolgimento approfondito di un’inchiesta. Oltre a questo, una decina di giorni fa il procuratore generale boliviano,, ha reso noto di aver ricevutodi casi di violenza commessi da sacerdoti, in quattro diversi dipartimenti della Bolivia, e che su di essi sono già in corso inchieste della giustizia.In questo clima, è giunto a La Paz, capitale della Bolivia , lo scorso 22 maggio, monsignor, officiale del Dicastero per la Dottrina della Fede Il religioso è ritenuto uno tra i maggiori esperti in questioni legate agli scandali del clero, già inviato del Papa nel 2018 insieme ain missione in Cile per far luce sui casi di violenze da parte del clero. La visita del religioso era stata annunciata dai vescovi boliviani, i quali specificavano in una nota di aver richiesto loro stessi la presenza di un delegato vaticano già “tre anni” fa per analizzare “i progressi compiuti nel campo della” ed esprimere “profonda vicinanza a quanti sono stati vittime”.L’arrivo di Bertomeu non era strettamente collegato ai, hanno fatto sapere i vescovi, smentendo notizie di presunti commissariamenti.Nella conferenza stampa di annuncio delle due Commissioni Nazionali, i vescovi boliviani hanno fatto riferimento alla visita dell’officiale della Dottrina della Fede in un comunicato pubblico letto dal segretario generale della Conferenza episcopale (Ceb), monsignor, accompagnato da, responsabile della Pastorale familiare.Nel documento, l’episcopato boliviano si rivolge a vittime, famiglie, comunità ecclesiale,per il fatto che questi fedeli, invece di ricevere protezione e assistenza, “hanno trovato una Chiesa sorda alla loro sofferenza”. I presuli hanno rimarcato che l’abuso sessuale va controe, riconoscendo che gli sforzi compiuti finora sono “insufficienti”, hanno promesso di fare tutto il possibile per accompagnare e cercare di offrire riparo e assistenza alle vittime, con il supporto di professionisti specializzati.Il presidente bolivianoha inviato una lettera a Papa Francesco per informarlo delle accuse di violenze sessuali e pederastia nei confronti di diversi sacerdoti e percongiunta dei precedenti dei sacerdoti stranieri entrati nel Paese. “Questa situazione ha provocatonella popolazione boliviana, sentimenti che condivido come capo di Stato del mio Paese” le parole di Arce nella lettera, che è stata letta ai media dal ministro della Presidenza,. Arce ha espresso il suo ripudio e rifiuto di queste azioni e si aspetta qualcosa di più di “comunicati” da parte dell'istituzione in questione. Il presidente ha fatto ben capire che bisogna agire affinché ci sia “giustizia e che questi attiusando la fede e la Chiesa in cerca di impunità”.