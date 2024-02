Addio a Walter De Benedetto, paladino della lotta per legalizzare la cannabis terapeutica

La battaglia vinta

Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stato che l'ha processato per la cannabis. Ha vinto la battaglia ma non abbiamo fatto in tempo a vincere con lui per la legge. Andiamo avanti. Grazie Walter. pic.twitter.com/D8lkrOqEav — Marco Cappato (@marcocappato) May 9, 2022

Questa notte ci ha lasciati Walter De Benedetto. Ha lottato tanto, non solo contro la malattia ma per cambiare questo Paese. Lo ha fatto e ha vinto in tribunale contro uno Stato proibizionista,folle,crudele. Riposa in pace caro Walter, continueremo a lottare per te@riccardomagi pic.twitter.com/BRbgGMCdtY — Più Europa (@Piu_Europa) May 9, 2022

Addio a un combattente. Addio a un uomo che per tutta la vita aveva lottato per i suoi diritti e per tutti quelli che, come lui, da anni si battono per un'esistenza dignitosa. Nella notte di domenica. Cinquant'anni, aretino, una grave forma di artrite reumatoide che si era accanita su di lui costringendolo alla semi immobilità ma soprattutto a patire dolori lancinanti. Una storia, la sua, diventata simbolo per tanti.Una anno fa aveva: il 27 aprile 2021 il Gip di Arezzo lo avevacon formula piena dalle accuse diin concorso, per aver allestito nella sua casa una piccola serra dove coltivare piantine di cannabis. Unica sostanza in grado di alleviare le sue sofferenze, Di Benedetto per anni si è speso in prima persona, tra mille ostacoli burocratici e sociali, per la legalizzazione della cannabis terapeutica : il suo effetto miorilassante, infatti, è riconosciuto anche dal Servizio Sanitario Nazionale, che ne garantisce per certi pazienti l'uso (un grammo al giorno). Una quantità insufficiente per ottenere risultati concreti, almeno per De Benedetto, tanto che era stato costretto a 'procurarsela' in modo alternativo. Dopo l'assoluzione l'allora 49enne, costretto a casa per la sua malattia, aveva commentato entusiasta: "nella magistratura, era anche una questione di sensibilità".Assistito dall'associazione Luca Coscioni, sostenuto da centinaia di persone, di amici ma anche sconosciuti, per la lotta di Walter De Benedetto si erano mobilitati anche vari parlamentari e i Radicali italiani, promotori insieme alla Coscioni anche del referendum bocciato dalla Consulta . La sua malattia, cronica e sistemica, lo affliggeva da oltre 35 anni – ne avrebbe compiuti 51 ad agosto –, causandogli la deformazione delle articolazioni e, di conseguenza, sofferenze atroci. L'uomo si era più volte appellato alla politica: in vista del suo processo si era rivolto anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ultima lettera lo scorso 17 marzo 2022, al Presidente della Camera Roberto Fico, alla Ministra Fabiana Dadone e al Presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni per sollecitare la risposta del Parlamento davanti alla proposta del ddl sulla coltivazione domestica, ancora oggi in discussione in Commissione Giustizia. "Ci sentiamo scoraggiati perché sembra che il nostro Stato preferisca lasciare 6 milioni di consumatori nelle mani della criminalità organizzata anziché permettergli di coltivarsi in casa le proprie piantine" scriveva, concludendo poi con una sua frase ricorrente: ""."La prima volta che sono stato a casa di Walter era perché voleva parlare del suo. Da allora, invece, ha scelto dicontro l'idiozia e la violenza di uno stato che l'ha portato alla sbarra perché si doveva curare con la cannabis. Ha vinto la sua battaglia processuale, non abbiamo fatto in tempo a vincere con lui in Parlamento o col referendum la battaglia politica per la legge. Andiamo avanti, anche in sua memoria. Grazie Walter", commenta Marco Cappato.Il, nella notte di domenica 8 maggio, di Walter De Benedetto arriva da tantissime persone e associazioni, che nella sua lotta contro la malattia e per la legalizzazione della cannabis terapeutica avevano visto un modello esemplare di resilienza. "Adesso l'assenza, il dolore e tutto si intreccia, si confonde. Emozioni, sofferenze, gioie, affetti. Mitezza e coraggio. L'amore per il babbo, musicista come lui, lo sfibramento della malattia", scrive su Fb, già sindaco di Cavriglia (Arezzo) e consigliere toscano del Pd,. "Gli incontri a casa sua, i suoi animali, Erry e la mamma. Certo le sue battaglie per i diritti restano intatte e proseguiranno col suo esempio verso 'le vittorie di civiltà' come lui le chiamava. Dopo la cannabis terapeutica,. Auguro davvero sia andata così, caro Walter. Ti abbraccio forte, con leggerezza", conclude Brogi."A lui va la nostraper essere stato protagonista di una. Anche nel suo ricordo proseguiremo le nostre azioni per una legge più moderna sulla cannabis terapeutica", ha dichiarato il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato del Movimento Cinque Stelle.