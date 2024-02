Affettività in carcere: per la Consulta illegittimo il divieto, ma c'è chi teme celle "postriboli"

Consulta: "Illegittimo il controllo a vista inderogabile"

Se la proposta di legge di Monica Cirinnà sulle cosiddette ‘casette d’amore’ adiacenti al carcere venne affossata, oggi è la Corte Costituzionale a riaprire una partita che sembrava persa. La Consulta ha infatti dichiaratodel testo dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui"che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere icon il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente,del personale di custodia". Gli incontri 'più liberi', però, non verranno concessi a tutti i detenuti. La Corte ha infatti precisato che per ogni detenuto si "terrà conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie". Una possibilità cheai detenuti al 41 bis, il cosiddetto carcere duro."L’ordinamento giuridico – si legge nella nota della Corte – tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime ladi affetto che ne costituisce l’essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società ".La norma dichiarata illegittima, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l'affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da ragioni di sicurezza. I giudici hanno pertanto riscontrato la violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, per ladella persona causata dalla norma in scrutinio e per l'ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena. Con riferimento alla circostanza che "una larga maggioranza degli ordinamenti europei riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità".Una sentenza, possiamo dire, di civiltà. Anche se, già nella maggior parte degli altri ordinamenti europei, vengono già riconosciuti degli spazi dove i detenuti possono esprimere la loro affettività. "La Corte Costituzionale – le parole di Donatella Nucera, presidente di Cammino, Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie – ha finalmente riconosciuto". Ma la decisione della Consulta, quanto mai giusta e necessaria, non ha convinto tutti. Tra questi c’è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia Penitenziaria , che ha parlato di come l’apertura ai colloqui affettivi porti a ulterioriall’interno dei luoghi di detenzione. "Siamo naturalmente rispettosi della Costituzione – le sue parole – ma non possiamo non evidenziare, come peraltro fa la stessa Corte, che l'attuale situazione penitenziaria è di assoluta, anche per le deficienze logistiche, strutturali e infrastrutturali, per il sovraffollamento, per le carenze strumentali e negli equipaggiamenti, per l'atavica disorganizzazione. In questo quadro, ci viene davvero difficile immaginare la gestione, in sicurezza e in maniera dignitosa, di colloqui intimi su vasta scala".Scettico anche Donato Capece del Sappe ( Sindacato autonomo polizia penitenziaria ), che teme che lee gli agenti dei "guardoni di Stato". E sottolinea che piuttosto si dovrebbe introdurre "il principio di favorire il ricorso alla concessione dia quei detenuti che in carcere si comportano bene, che lavorano e seguano percorsi concreti di rieducazione ". "Potranno esprimere l'affettività come meglio credono" una volta fuori, conclude il sindacalista.Il caso arrivato alla Consulta è quello di unin via definitiva per tentato omicidio, furto aggravato ed evasione, che deve scontare la sua pena nel. Non gode di permessi premio, ha accumulato sanzioni disciplinari, pertanto non ha nessuna possibilità per ora di avere rapporti sessuali con la sua compagna, dato che gli incontri in carcere si svolgono sotto la vigilanza permanente. Modalità che si traducono, secondo il giudice Gianfilippi che ha portato la questione alla Consulta, in un "vero e proprio", in contrasto con più principi costituzionali. Quella della Consulta è una sentenza che farà sicuramente storcere il naso alla destra che, già al tempo della proposta di legge Cirinnà, si era mostrata contraria. Ma che piaccia o meno, che i carcerati possano esprimere la propria affettività in determinati spazi è, a tutti gli effetti, un diritto. E come tale deve essere garantito.