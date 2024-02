Alain Delon sceglie l'eutanasia. Il figlio: "Non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita"

L'annuncio

Gli ictus e la morte della moglie

Cosa dice Anthony Delon

Cos'è l'eutanasia

per porre fine alla sua vita. Il celebre attore francese, 86 anni, si è più volte detto favorevole alla pratica, a cui potrà sottoporsi direttamente in Svizzera dove vive. "", aveva dichiarato l’artista che nel 2019 era stato colpito da due ictus. A darne notizia è stato è stato il figlioche, su richiesta del padre, si occuperà anche di organizzare l’intero processo e di accompagnarlo nei suoi ultimi momenti su questo mondo. Ma a qualche mese di distanza dal clamoroso annuncio, proprio quest'ultimo ci tiene a precisare: "Mio padre. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire". Il figlio della leggenda del cinema è ospite in esclusiva sabato 1° ottobre ae dai microfoni di Silvia Toffanin chiarisce che le voci uscite sulla stampa internazionale riguardo la volontà di suo padre di mettere fine alla propria vita sono in realtà state mal interpretate."Da una certa età, da un certo momento,, senza passare per ospedali, iniezioni e così via", aveva detto Alain Delon a una Tv svizzera. Parole a cui, qualche giorno dopo, era seguito l'annuncio, da parte del figlio dell'attore e regista. A facilitare la procedura è lache il sex symbol degli anni Sessanta ha ottenuto nel 1999, visto che la nazione elvetica è ormai celebre punto di approdo di chi sceglie di sottoporsi al fine vita (per noi italiani è facile ricordare il caso di Dj Fabo, accompagnato nel suo ultimo viaggio da). La celebrità avrebbe già fatto testamento, "affinché la mia eredità non si trasformi in motivo di contesa tra i miei discendenti" aveva detto. Alla tv locale, in una delle ultime interviste, Delon aveva spiegato che, se fosse stato necessario, non avrebbe esitato a sottoporsi all'eutanasia: "Sono a favore. Prima di tutto perché vivo in Svizzera, dove il procedimento è legale, e anche perché penso che rappresentie naturale da fare".Il celebre, nel 2019, ha subito. Delon non si è mai veramente ripreso: è tornato pian piano a svolgere alcune delle principali funzioni vitali, anche se ancora oggi è costretto a camminare con un bastone. “Invecchiare fa schifo!” aveva detto poco prima del suo ricovero in ospedale tre anni fa. "Non puoi farci niente, l’età si fa sentire. Non riconosci la faccia, perdi la vista. Ti alzi e, accidenti, ti fa male la caviglia", si è lamentato l’artista, considerato, celebre per i suoi personaggi cinematografici tra cui il cupo e timoroso Rocco di Rocco e i suoi fratelli (1960), il killer Jeff in Frank Costello faccia d'angelo, il gangster Rogert Startet in Il clan dei siciliani (1969) e il supplente Daniele Dominici in La prima notte di quiete (1972). Dopo una parentesi negli anni settanta come produttore e regista, la sua ultima interpretazione sul grande schermo risale al 2008, nel film Asterix alle Olimpiadi, mentre nel. Due anni appena prima di quel male che lo ha segnato per sempre, al pari, nel gennaio dello scorso anno, della scomparsa dell’. La donna conviveva da anni con il cancro al pancreas e, come poi ha fatto l'ex marito, aveva espresso il desiderio di porre fine alla sua vita con l’eutanasia.Caso editoriale in Francia con la sua autobiografia "Dolce Crudele", l’attore francese figlio del grandissimo ha avuto la forza di mettere nero su bianco la sua vita e le. Non ha taciuto nulla, raccontando anche deidel padre Alain nei suoi confronti, e confidando: "Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni – spiega – e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio". Anthony Delon poi prosegue: "Quando sipuò succedere di riproporre questo dolore nei confronti degli altri". Alla domanda della Toffanin se l’abbia perdonato, risponde: "Per trovare il proprio equilibrio è. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori". Una parte del libro è dedicata invece a sua madre Nathalie, scomparsa all’inizio del 2021: l'autore ha deciso di riprendere i suoiper farne un documentario che uscirà prossimamente. "Era d’accordo perché voleva lasciare una testimonianza alle sue nipotine. Ma non ho fatto vedere molto la malattia, infatti il documentario si chiamerà 'Il miglior modo per andarsene'. Oggi molte, io invece ho voluto mostrare come la nostra famiglia e i suoi amici le sono stati vicini fino alla fine".Con il terminesi definisce l’intervento medico volto ad abbreviare l’agonia di un malato terminale. Coloro che richiedono, personalmente o tramite persona che ne fa le veci, di sottoporsi a tale procedura sono afflitti da un male, che può essere fisico o psicologico, insopportabile, tale da togliere loro motivo di continuare a vivere. Esistono vari tipi di eutanasia:quando il medico si astiene dal praticare le cure necessarie a tenere in vita il malato;quando il medico causa, direttamente, la morte del malato tramite farmaco (barbiturici e il cloruro di potassio.);quando il medico agisce su richiesta esplicita del malato. In Italia il problema del fine vita è dibattuto e di non facile soluzione (vedi la legge incagliata in Parlamento sule la). Ininvece il suicidio assistito è legale dal 1941, se eseguito da un non-medico che non abbia alcun interesse alla morte del soggetto interessato: la legge invece vieta alla classe medica, per etica professionale, e ai parenti (coniugi, figli o altri familiari) di partecipare direttamente alla morte del congiunto.