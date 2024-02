Alla cantina Arnaldo Caprai il premio per l'integrazione dei rifugiati

L'impegno della cantina per i rifugiati

La sostenibilità sociale dell'azienda Arnaldo Caprai

Il premio "Welcome. Working for Refugee Integration"

L'di Montefalco (Perugia), è stata insignita dall'Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino del prestigioso riconoscimento " Welcome. Working for refugee integration ". Si tratta dell'unica cantina tra le 167 aziende premiate dall' Agenzia Onu per i Rifugiati per aver contribuito ad una società più inclusiva nei confronti di chi è stato costretto a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni. L'evento di premiazione si è svolto lunedì 26 giugno a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria.Un premio riconosce un impegno di lungo corso della cantina in termini di integrazione. Dal 2016, infatti, la Arnaldo Caprai ha iniziato un percorso di collaborazione con la Caritas di Foligno e altre associazioni locali, impegnate nel sociale per l'inserimento di persone immigrate nel. Nel tempo l'azienda agricola di Montefalco ha dato la possibilità a, provenienti da diversi Stati, di trovare un impiego nella sua famosa e rinomata cantina. Solo nell'ultimo triennio, ad esempio, più di 50 migranti che hanno fatto richiesta d'asilo nel nostro Paese dopo essere arrivate dal Nord Africa hanno potuto lavorare in vigneto durante diversi periodi dell'anno. La collaborazione ha dato risultati molto promettenti visto che oltre ilentrati in azienda ha riconfermato la presenza negli anni successivi, stabilizzando la propria posizione lavorativa."Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento di grandissimo valore etico e morale - afferma, amministratore della società - perché un'impresa, a maggior ragione se agricola, e ancora di più se di vino , è parte integrante e attiva del territorio, protagonista anche della sua. Negli ultimi anni siamo cresciuti dimensionalmente e abbiamo quindi avuto la necessità di manodopera - spiega l'imprenditore 59enne umbro - ma anche la ferma volontà di affidarci a pratiche contrattuali limpide e giuste, grazie alla consulenza degli esperti di Confagricoltura, evitando di affidarci a ditte esterne per la manodopera necessaria. Il welfare è un tema importante e serio per un'impresa che voglia essere realmente sostenibile. Arrivati in Italia coi famosi barconi, questi ragazzi sono oggi una risorsa importante - sottolinea ancora Caprai - e spesso e volentieri sono la parte migliore dei Paesi da cui scappano: molti di loro hanno studiato, ed è bello vedere che qui trovano un'opportunità, un posto in cui mettere radici. È una storia cheche è soltanto un problema: non è così".Il 26 giugno a Roma l'Agenzia Onu per i Rifugiati ha premiato quindi 167 aziende con il logo Welcome, per aver offerto una possibilità di impiego a quasinel 2022. Il programma "Working for Refugee Integration", giunto alla quinta edizione, mira a costruire i primi corridoi lavorativi, canali di ingresso legali per rifugiati, introdotti dalla recente normativa. Dal 2017, quando è stato creato dall'Unhcr, sono stati attivati 22 mila percorsi impiegatizi per rifugiati in 520 aziende in Italia. Dallo scorso anno salgono da 107 apremiate e si allarga la loro presenza sul territorio italiano (nel 2022 contro 13 nel 2021), mentre aumenta il numero delle grandi aziende coinvolte (58 contro 35 nella scorsa edizione). In merito agli occupati c'è una netta crescita in valore assoluto (9.300 contro 6.000), ma anche un incremento dellainserite, che salgono dal 10% al 18%. Per la tipologia di inquadramento professionale, il 93% degli assunti ha ottenuto un contratto a tempo determinato, mentre crescono dal 3% al 5% i contratti a tempo indeterminato. In questa quinta edizione, l'Unhcr ha assegnato inoltrea 51 cooperative, onlus, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, servizi per il lavoro ed enti locali che, a vario titolo, si sono impegnati per favorire l'inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.