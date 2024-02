Amministrative in Sicilia, odissea per un ragazzo disabile: "Ho aspettato 3 ore per votare"

"Una situazione gravissima che si commenta da sé": la denuncia di Brancato

Quale soluzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche?

Un problema, quello delle barriere architettoniche , che non sembra sia possibile risolvere. Questa volta è successo a, in, dove un disabile ho dovuto aspettareper riuscire a- dice Brancato -. Mi sono recato come sempre nel seggio dove ho sempre votato, all’. Sono sceso dalla macchina, mi sono sistemato nella carrozzina e sono arrivato davanti alla scuola. Qui è statoperché non c'era nessun seggio adeguato per consentire il mio ingresso in cabina con la carrozzina. Di conseguenza mi hanno comunicato che avrei dovuto recarmi in un altro plesso". Il disabile prima si è recato inper sapere dove potesse andare a votare. "Dall’ufficio elettorale mi hanno detto di andare presso l’- aggiunge Brancato - anche qui sono sceso dalla macchina, mi sono sistemato nella carrozzina e sono arrivato al seggio. Purtroppo, lanuovamentead accogliere un elettore in carrozzina. A questo punto mi hanno riferito che mi sarei dovuto spostare alle scuole elementari. Prima di fare di nuovo un altro giro, mi sono informato e sono venuto a conoscenza che anche nel plesso delle scuole elementari non c'era la cabina per i disabili. A questo punto si sono decisi e mi hanno fatto votare in una stanza dove c'era una brandina.L’accessibilità agli spazi di vita e l’ abbattimento delle barriere architettoniche sono undi primaria importanza, sia a livello pubblico che privato. Per esempio, neglila situazione più frequente è quella in cui la persona con disabilità o difficolta motoria non riesca ad accedere all’appartamento nel condominio o a raggiungere la zona notte della sua abitazione per la presenza delle scale. Il montascale a poltroncina, adatto per gli anziani e persone che hanno difficolta di muoversi, o il servoscala a pedana, in questo caso, possono essere le soluzioni più adatte, anche perché sono gli ausili più utilizzati per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Una valida alternativa al montascale e al servoscala per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati è la piattaforma elevatrice o elevatore. Un ascensore per disabili opportuno, grazie al fatto che non necessita di un locale macchina ed è adatto ad ogni tipo di ristrutturazione degli ambienti e per la riprogettazione degli spazi dell’edificio. Piccoli accorgimenti che, per quanto onerosi, darebbero un contributo ben più importante, quello all'