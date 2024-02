Angus Cloud: morto l'attore di Euphoria che lottava con la salute mentale

dichiara l'emittente americano in un comunicato

talento immenso ed era una membro amato della famiglia HBO e di –. Aveva uned era una membro amato della famiglia HBO e di Euphoria ".

L'annuncio della famiglia

Lo spacciatore in "Euphoria"

La fama a sorpresa

Il cast della serie piange Angus Cloud

‘EUPHORIA’ creator Sam Levinson shared a statement on Angus Cloud’s passing. 🕊️ “There was no one quite like Angus. He was too special, too talented and way too young to leave us so soon […] I hope he knew how many hearts he touched.” pic.twitter.com/BpHAz4VSsl — Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 1, 2023

del "figlio di Oakland"

è arrivato poi dalla deputata californiana Barbara Lee, che in un post su Twitter ha scritto:

, celebre attore della serie di HBO " Euphoria ", è morto nella casa di famiglia a Oakland, in California. L'interprete di Fezco 'Fez' O'Neill nel teen drama aveva. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai parenti lunedì 31 luglio. Non sono chiare le cause del decesso ma la giovane star combatteva da tempo con la, aggravata negli ultimi giorni da un grave lutto che lo aveva portato ad avere anche tendenze suicide."Siamo incredibilmente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Angus Cloud –L'attore 25enne "era già morto" quando i primi soccorritori del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Oakland sono stati inviati intorno alle 11,30 (ora locale nell'emisfero australe, qui le 20,30) per un'emergenza medica. Dalla registrazione della chiamata al 911, riportata da alcuni media, si sentirebbe la madre rivolgersi agli operatori per chiedere aiuto "". "È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi", scrivono. La settimana scorsa aveva partecipato alin Irlanda, perdita che "lo ha fatto soffrire profondamente" e due settimane fa, Cloud ha postato una foto del genitore su Instagram scrivendo: "Miss u breh" ('mi manchi fratello').L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo papà, che era il suo migliore amico. Aveva anche parlato apertamente della suae speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio". "Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo humor, le sue risate e", ha aggiunto la famiglia. "Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante".La causa della morte non è ancora stata determinata. Il dipartimento di polizia di Oakland e l'ufficio del coroner della contea di Alameda si stanno occupando delle indagini.Angus Cloud, pur giovanissimo, aveva, "North Hollywood" e "The Line" ed era anche apparso in video musicali per artisti come Becky G, Karol G e Juice WRLD. Ma la sua carriera è decollata dopo aver ottenuto una parte in "Euphoria". Ruolo arrivato nel 2019, neiuno spacciatore anomalo, un persona dolce e affettuosa che si prendeva cura di Rue, interpretata da Zendaya . È stato lo stesso ragazzo originario di Oakland a ricordare come sia stato scoperto da un agente per le strade di Brooklyn. Cloud non aveva alcuna aspirazione a diventare un attore o addirittura una star, ma lavorava in un fast food e un giorno fu inaspettatamente preso dalla società di casting."Ho pensato che potesse essere una specie di truffa", ha raccontato ridendo. "Non volevo dargli il mio numero di telefono" "Poi mi hanno portato qui e mi hanno fatto vedere la parte, e la cosa ha avuto più senso – ha aggiunto in un recente intervento –. Perché nella mia mente pensavo: mi hanno fermato perché sembro una star? Poi mi sono detto: 'No, è perché'".Sebbene la voce roca e particolare del giovane, sia sullo schermo che fuori, abbia dato a molti l'impressione di interpretare se stesso in "Euphoria", lui ha respinto i paragoni con il personaggio. "Mi dà fastidio – spiega – quando la gente dice: Deve essere così facile! Puoi entrare (in scena) ed essere te stesso'. Io rispondo: 'Perché non lo fai tu? Non è così semplice. Ho contribuito molto al personaggio. Puoi credere a quello che vuoi.".Quando "Euphoria" è diventato un fenomeno mondiale, Angus ha detto di essere rimasto. "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi famosi è che la maggior parte di loro stava cercando di raggiungere la notorietà", ha dichiarato alla rivista. "Lavoravano duramente e pensavano: 'Arriverò in cima'. Per me era un'opportunità troppo ghiotta per rifiutare. Non avevo idea che si sarebbe arrivati a tanto".Non cercando la fama, Angus Cloud ha espresso un atteggiamento di noncuranza nei confronti del suo successo hollywoodiano e di soddisfazione all'idea diun giorno nella sua nativa California del Nord. "", ha detto a iD. "È un posto bellissimo in cui stare".Dopo la prima messa in onda nel giugno 2019, la serie Euphoria è diventata rapidamente un successo e nel 2022 è stata la serie televisiva più twittata del decennio negli Stati Uniti. La protagonista, interpretata da Zendaya, è una 17enne che lotta, che sullo schermo viene vista assumere il mortale oppioide fentanil e iniettarsi morfina. Nel 2022, durante un'intervista con TMZ, Angus ha respinto le accuse secondo cui lo show avrebbe 'glorificato' l'uso di stupefacenti.Il creatore del teen drama, Sam Levinson, ha dichiarato: ". Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto", mentre Javon 'Wanna' Walton, nella serie come il fratello adottivo di 'Fez', Ashtray, ha scritto su Instagram: "Riposa in pace, fratello". Cordoglio per la scomparsa"Il suo immenso talento ha toccato la vita di innumerevoli persone. Il suo lavoro e la sua eredità vivranno per sempre e renderanno Oakland orgogliosa". Anche l'attrice Kerry Washington ha postato sulla piattaforma: "Ci mancherai tantissimo. Riposa in Potenza".