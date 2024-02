Armenia, coppia gay si suicida dopo l'ultimo bacio. Sui social postano il "Lieto fine"

Arsen e Tigran

L’Armenia è, ad oggi, uno dei Paesi più intolleranti riguardo la comunità LGBTQIA+, costantemente sottoposta ad abusi, violenze psicologiche e fisiche, confinatə ai margini di una società che si rifiuta di riconoscerlə e integrarlə", scrivono ancora gli attivisti.

E infine lanciano un appello: è fondamentale

Le ultime foto insieme, un post con scritto "" e poi hanno calato il sipario sulla loro vita:ÂDavtashen, a Yerevan, in. La giovane coppia gay , prima di compiere l'ultimo gesto, ha voluto lasciare, con le immagini di un amore che, in Paese particolarmente ostile ai diritti Lgbt , non sembrava avere speranze di sopravvivere.Un, raccontato daÂ, importante associazione per i diritti Lgbt+ che da anni si batte per la tutela della comunitĂ omosessuale. Il gruppo purtroppo racconta che anche la notizia del suicidio di Tigran e Arsen è stata seguita dasui social e sui canali Telegram, in cui si evidenziava l'omosessualitĂ dei due giovani, fatto che avrebbe quindi. Ma non basta, perchĂ© addirittura altri utenti si sono spinti ad incoraggiare altre persone della comunitĂ a emularli. Insomma, qualcosa di molto simile all'istigazione al suicidio. A dimostrazione che l'omofobia , che ne dicano alcuni dei nostri esponenti politici in Italia,La scelta di postare le immagini del loro amore, la decisione di Pink Armenia di dare eco a questa ultima volontĂ , voleva invece essere un modo per accendere i riflettori sul tema dell'omosessualitĂ nel Paese, dove sono sempre piĂą frequenti glinei confronti dei giovanissimi Lgbtq+. Quasi a voler stroncare sul nascere le loro speranze, i loro sogni. Sempre secondo l'associazione, infatti, la coppia avrebbe scelto di suicidarsi per via dei ", auto-colpevolizzazione e vergogna dovuti all’atteggiamento della societĂ nei confronti del proprio orientamento sessuale e della propria identitĂ di genere". " denunciare qualsiasi episodio di violenza . In cambio, Pink Armenia si offre di sostenere chiunque abbia bisogno di aiuto e supporto. PerchĂ© le foto di Arsen e Tigran siano solo l'ultimo monito, terribile, di una situazione non piĂą tollerabile: l'odio non si vince con la morte, ma con l'amore e l'inclusione e l'accettazione di qualsiasi forma di espressione della propria identitĂ .