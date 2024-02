Arriva l'identità alias per i dipendenti statali transgender: "Eliminare le discriminazioni"

Lo scorso giugno, Gay.it aveva raccontato la storia dioriginaria della Puglia e residente a Torino da decenni. Dal 2019 aveva iniziato un, da maschio a femmina, dopo un precedente tentativo – non riuscito – cinque anni prima. Questae al sito aveva spiegato: "La mia paura più grande era quella di perdere mia moglie e il lavoro. Ero spaventata dalla possibile reazione della società, e anche per la salute. Perché può essere rischioso fare un tale passo alla mia età". L'incontro prodigioso con una psicologa e l'affetto, l'appoggio ricevuto da parte dei colleghi al momento del coming out l'hanno spinta a fare quindi un passo ulteriore. "A novembre scorso ho inviato una richiesta al mio Ministero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È una cosa importante per me e per tante persone che non vogliono cambiare legalmente nome, per non far sciogliere il matrimonio (che verrebbe declassato a unione civile, in quanto in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è riconosciuto, ndr) – ha detto durante l'intervista – Il Ministero ha preso a cuore la cosa, ma non sapevano da dove iniziare perché non ci sono precedenti presso nessun altro ministero. Così,". Ma non solo, perché all'interno dell'edificio dove lavora è stato anche istallato un bagno per le persone transgender e le è stato concesso – come sarà previsto dal nuovo contratto – di indossare il cartellino con il nome di elezione, che è stato posto anche nella targhetta del suo ufficio. "È una cosa veramente forte. Ora do consigli ad altre persone per seguire la stessa trafila. Io non vado a fare i cortei, ma mi piace creare precedenti.". E chissà che la sua storia, tra poco, non diventi semplicemente una – la prima – tra tante altre.