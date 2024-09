Attacchi xenofobi a Miss Universe Italy 2024: “Persone con mentalità chiusa”

“Mi sono sentita attaccata come donna e come italiana da queste persone dalla mentalità chiusa”. A parlare è la neo eletta Miss Universe Italy 2024, Glenany Cavalcante.

La modella italo-brasiliana è stata vittima di attacchi xenofobi sui social dopo la sua elezione: “Spero ti levino tutto, non è giusto imbrogliare la gente”, “dobbiamo chiedere spiegazioni a chi l’ha fatta passare alle regionali”, “E come al solito noi italiani non ci smentiamo mai, Miss Italia e vince una brasiliana ma voi state bene con la testa? Con tante belle originali italiane che abbiamo chi facciamo vincere? Una brasiliana”.

Questi sono solo alcuni degli attacchi che Cavalcante ha ricevuto sotto la foto che la ritrae vincitrice del concorso.

La modella – nata a Bahia e cresciuta a Brasilia, per poi spostarsi a San Paolo dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda – ha acquisito la cittadinanza perché pronipote di un italiano. Lei stessa ha sottolineato che probabilmente avrebbe ricevuto critiche anche se avesse vinto il concorso in Brasile, dal momento che vive in Italia da nove anni, dove è sposata con un italiano.

Glelany Cavalcante è stata eletta Miss Universe Italy 2024 (Instagram)

“Non rinnego la mia origine brasiliana – le sue parole – ma questo non annulla la mia italianità, merito la vittoria”. Secondo Cavalcante, studentessa prossima alla laurea di pubblicità all'Università di Perugia, i giudici hanno analizzato non solo la bellezza fisica delle candidate ma anche altri aspetti come “educazione, postura, eleganza, rispetto ed empatia” oltre la rappresentazione dei “valori e della cultura italiana”.

Per lei gli attacchi sono “un’opportunità” agli immigrati nel nostro Paese, un modo per far sì che ci sia una maggior sensibilizzazione sul tema. Inclusione e lotta all’odio, soprattutto in un momento storico nel quale l’utilizzo dei social ha purtroppo aumentato episodi come questo dove gli utenti attaccano, offendono e discriminano attraverso i commenti. «Ho sognato questo momento – ha detto al momento della proclamazione – convinta di rappresentare al meglio l'Italia, paese che amo e che è la mia casa da sempre. Alla finale internazionale di Miss Universe che si svolgerà il prossimo 18 novembre a Città del Messico porterò tre concetti chiavi divenuti pilastri del mio percorso di vita: la multiculturalità, l'inclusività e la bellezza in tutte le sue forme, fisica, sociale e mentale».