Baker Hughes punta sulla diversità: "Solo se ti rende felice"

Si è tenuta questa mattina, al Florence Learning Center di, una tavola rotonda intitolata "" dedicata ai temi della Diversity, Equity and Inclusion (DEI). Temi dei quali l'azienda di tecnologia al servizio dell'industria energetica, che punta nel suo lavoro a un futuro più pulito, più sicuro e più efficiente, ha fatto dei veri e propri valori portanti. La tavola rotonda, realizzata in collaborazione con, ha visto la partecipazione di diverse aziende leader del territorio e non, tra cui - oltre a Baker Hughes - Autostrade per l'Italia, Lilly e Findomestic. L'evento si è chiuso con un intervento e una performance disull' arte Drag e l'innovazione.L'appuntamento rientra all'interno della condivisione didi Baker Hughes , gruppo Nuovo Pignone, che vede l'azienda impegnata - già dal 2015 - su diversi fronti. Attraverso l'estensione di benefici (congedi matrimoniali, permessi retribuiti e anticipo TFR per l'acquisto della prima casa) a tutti i dipendenti, a prescindere da orientamento sessuale e dalle modalità scelte per regolare la convivenza, anticipando la legislazione nazionale. Di un anno fa circa è la notizia dell'estensione del. L’azienda, centro di eccellenza mondiale per le attività di ricerca, sviluppo e produzione di turbine a gas e compressori, pompe, valvole e servizi correlati, era diventata così la prima multinazionale del settore metalmeccanico a introdurlo.Numerose le attività che l'azienda ha promosso a livello globale, anche nell'ambito del Pride Month , che culmineranno a Firenze nella manifestazione di sabato 8 luglio, a cui l'azienda sarà presente con una nutrita delegazione."Da sempre promuoviamo la Diversità, l’Equità e l’Inclusione e le consideriamo come punti di forza - scrivono sulla pagina Facebook dall'azienda -., motori d’innovazione della nostra realtà, per questo mettiamo in campo moltissime iniziative su questo fronte, anche in ambito Lgbtq". Per questo, continuano nella nota in cui si rimandava all'appuntamento odierno, con la tavola rotonda "Solo se ti rende felice", "Siamo orgogliosi di supportare in maniera continuativa il, (uno dei molti ERG - gruppi di risorse ai dipendenti) sostenendo in questo mese diverse manifestazioni Pride che si stanno tenendo in alcune parti del Paese". Tra le parate dell'orgoglio a cui la società ha deciso di partecipare c'è anche il Toscana Pride , in programma sabato a Firenze, con una delegazione di lavoratori, le loro famiglie e gli amici, per dimostrare ancora una volta la propria vicinanza alla comunità arcobaleno.