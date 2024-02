"Barbie" fa 1 miliardo di dollari al box office, prima volta per una regista donna

Gli incassi stellari

I record di Greta Gerwin

Fenomeno pop

Il flash mob per il compleanno della regista

" ha raggiunto ildi biglietti venduti. Questo renderegista di un film capace di raggiungere questo enorme traguardo commerciale.Alla terza settimane in sala, "Barbie", il blockbuster della sceneggiatrice e regista statunitense, ha incassato, secondo le stime ufficiali della Warner Bros.La pellicola interpretata da Margot Robbie e Ryan Gosling, ha raggiunto questa cifra domenica, a poco più di due settimane dall'uscita nelle sale il 21 luglio, dove com'è noto si è scontrato con "Oppenheimer" di Christopher Nolan, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Nel suo terzo weekend in programmazione, come riporta Deadline, il film ha infatti incassato altri, mentre – per fare un paragone – in Italia, avendo già stabilito il miglior risultato al box office nazionale del 2023, seppur in calo del 42%, questo fine settimana ha realizzato altri 3 milioni 147mila euro. Nel Belpaese il totale da sballo si attesta fino ad ora ain tre weekend.L'incredibile exploit di "Barbie" al botteghino lo ha reso il filmdella Warner Bros Pictures, dopo un weekend di apertura nazionale da 155 milioni di dollari,del settore per un film diretto da una donna."Captain Marvel", ad esempio, che è stato co-diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, che aveva il primato in precedenza, si era fermato a 153 milioni di dollari nel 2019, mentre " Wonder Woman ", che è stato diretto da Patty Jenkins, aveva il record precedente per un film diretto esclusivamente da una donna con 103 milioni di dollari nel 2017. Per il prodotto di Gerwing si è trattato anche del più grande weekend di apertura del 2023, battendo i 146 milioni di dollari di "Super Mario Bros", ottenuto all'inizio di quest'anno, secondo Variety.Il fenomeno rosa non accenna insomma a diminuire. Dalledi moda (tutti pazzi per le Birkenstock!) alpersonalizzato che celebra la regista e sceneggiatrice fino alla canzone "I’m Just Ken", cantata da Ryan Gosling, che è entrata nella classifica Billboard Hot 100.Il successo di " Barbie " è indiscusso. Tanto che la Mattel, l'azienda di giocattoli proprietaria del marchio, ha deciso di pianificare, tra cui un film su Polly Pocket, diretto da Lena Dunham e interpretato da Lily Collins. Altri progetti cinematografici dell'azienda con registi, attori o produttori famosi includono un film su Hot Wheels prodotto da J.J. Abrams, un film su Rock 'Em Sock 'Em Robots con Vin Diesel, un film su Barney diretto da Daniel Kaluuya e un film sul Maggiore Matt Mason con Tom Hanks.Se "I’m Just Ken" vi è familiare, se la canticchiate sotto la doccia o magari in macchina andando al lavoro, pensate a cosa possa aver pensato Gerwig quando Ryan Gosling lo ha "preso in prestito" per farle una sorpresa nel giorno del suo. L'attore, 42 anni, ha organizzato infatti un– sulle note del brano – dedicato alla regista come divertente regalo per l'occasione, venerdì scorso. Come si vede in un video apparso sul profilo social del film, la donna è stata sorpresa da un gruppo di cantanti e ballerini, ingaggiati per l’occasione per interpretare Ken . La didascalia recitava: "Come sanno i Kens... A volte l'unico modo perè attraverso il ballo e le canzoni! Ken-Ryan ha inviato queste speciali Barbie e Ken per dare il via al compleanno di Greta con tutti i sentimenti!!".Nel video, Greta Gerwig è apparsa scioccata quando la folla di persone è entrata in quella che sembrava essere la sua lezione di pilates. "Oh mio Dio", la si sente ripetere più volte mentre ride. Il gruppo si è poi esibito in un energico spettacolo sulle note del brano di Gosling "I'm Just Ken" e di Dua Lipa "", entrambi tratti dal film Barbie. "Buon compleanno Greta!", hanno gridato alla fine della loro esibizione. La festeggiata ha applaudito e si è alzata per abbracciare i membri del gruppo ed è apparsaper la sorpresa alla fine del video.