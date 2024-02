L'alterazione dell'equilibrio psicologico ed emotivo: la motivazione del ricorso accolto

La sentenza storica

L' Italia hal’articolo 8 della(diritto alfallendo nel suo dovere di. E' questa la sentenza delladei diritti dell'uomo che ha accolto ilche per tre anni avevano dovuto frequentare iltossicodipendente e alcolizzato, per decisione deiche si erano occupati del caso.La motivazione è stata l'dei bambini. Durante i vari incontri con i figli infatti, il padre, che aveva interrotto la terapia, aveva unL'errore dei tribunali è stato non prendere in considerazione l'interesse vero e proprio dei bambini, che non sospendendo gli incontri, hanno violato i diritti di quest'ultimi. L'altra grande novità stabilita dalla Corte è stata l'espressione contraria alla decisione dei tribunali italiani di sospendere latra il 2016 e il 2019, considerandola 'ostile' ai contatti tra i bambini e il padre dato che si rifiutava di partecipare agli incontri. Non avendo abbastanza prove la Corte ha stabilito che i giudici non potevano giustificare questa decisione.L'avvocata dell'associazione Differenza Donna ha definito la sentenza comesostenendo che in Italia è "prassi diffusa nei tribunali civili considerare le donne vittime di violenza domestica che non adempiono all’obbligo di effettuare gli incontri dei figli con il padre e che si oppongono all’ affidamento condiviso come genitori non collaborativi". L'ultimo provvedimento è stato della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) che ha sanzionato l'Italia con 7mila euro da destinare ai due bambini.