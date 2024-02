Bimbo disabile lasciato a terra all’aeroporto di Francoforte, “intervenga il governo”

Bimbo disabile, l'odissea della famiglia di Anzio

“Famiglia privata dei diritti”

“Lufthansa deve dare spiegazioni”

I precedenti della compagnia aerea

Sul caso dellasciato a terra all’aeroporto di Francoforte “intervenga il governo”. Sarà forse colpa della disorganizzazione o forse di un disguido tecnico di una delle compagnie aeree più celebrate al mondo, la Lufthansa, ma sta di fatto che un’intera famiglia di Anzio con un bambino disabile , Giulio, è rimastaper ore dello scalo di Francoforte. A raccontare l’odissea è Federica, mamma di due bimbe di 3 e 8 anni e di un tredicenne “” e sulla sedia a rotelle.La famiglia – compreso papà Marco Cesarini – lo scorso 17 agosto, dopo una vacanza in Scozia, sarebbe dovuta rientrare in Italia. Un ritorno pieno di ‘intoppi’ visto che per ore è rimasta bloccata all’aeroporto di Francoforte e poiall'imbarco per assenza diper la disabilità . “Persa la coincidenza da Glasgow, a Francoforte ci avvisano che avremmo preso il volo delle 21.30, un assistente ci aiuta con la carrozzina di nostro figlio” racconta Marco Cesarini sull'edizione romana del “Corriere della Sera”. “Ci lasciano al ristorante e concordiamo di attendere lì il collega che ci scorterà all'aereo” prosegue. Ma. La famiglia si presenta allora al desk di imbarco, però viene lasciata a terra. “Siamo stati spediti in un hotel a 30 km e ripartiti il giorno dopo” dicono ancora i genitori.“Era loro responsabilità organizzarsi.” commenta mamma Federica. Inutili le richieste di recuperare dal bagaglio in stiva ildel bambino. “Per fortuna Giulio non ha avuto crisi” aggiunge la mamma annunciando di aver “a Lufthansa. Staremo a vedere”. “Questa denuncia pubblica ha l’obiettivo di evitare che succeda nuovamente in futuro e che in aeroporto ci si organizzi per” conclude il padre di Giulio ai microfoni del Gr1 Rai.Se al momento la compagnia aerea resta in silenzio, la politica italiana alza la voce e chiede chiarimenti. “Quello che è successo alloa un tredicenne disabile italiano a cui è stato impedito di salire insieme alla famiglia su un volo Lufthansa, regolarmente prenotato, è gravissimo" dichiarano i deputati del Pd Marco Simiani, Andrea Casu e Ilenia Malavasi. E ricordano: "Ha anche privato il ragazzo dei farmaci salvavita che erano già stati imbarcati con il bagaglio”.I tre, annunciando sulla vicenda un'interrogazione parlamentare, aggiungono: “Il governo, e in particolare il ministro dei trasporti Salvini, oltre a difendere l'indifendibile, come il generale Vannacci , si occupi anche dei nostri connazionalidei diritti essenziali all'estero”. Secondo i deputati del Pd si tratta di “un comportamento, inqualificabile e in palesedegli accordi europei sulle garanzie di assistenza ai disabili di cui devono essere accertate al più presto tutte le responsabilità”. “Ci attendiamo dal governo una presa di posizione rapida e ferma che favorisca al più presto scuse ufficiali eadeguati alla famiglia coinvolta da parte di tutti i responsabili. Episodi di questo genere non devono più verificarsi” concludono.A chiedere chiarimenti (e non solo) anchedi Azione che esprime “ferma riprovazione per la discriminazione: Lufthansa deve dare spiegazioni, spiegazioni molto convincenti”. Ruffino si sofferma poi su un altro aspetto. “Sarà bene ricordare che la compagnia tedesca controlla, la nostra ex Alitalia, con l'impegno a salire al 90%” ricorda. E aggiunge “Se il loro biglietto da visita è quello mostrato a Francoforte, il ministro Giorgetti farà bene a spiegare al socio tedesco che le cose vanno ben diversamente in Italia”. Ruffino, poi, conclude: “Il pensiero non può non correre alla presidente del Consiglio. Che immagino già impegnata a difendere non l'orgoglio nazionale, pagando un pranzo, ma ie il rispetto della dignità della persona”.L’odissea della famiglia di Anzio non è il primo caso diche coinvolge la compagnia aerea Lufthansa. Nelun gruppo di passeggeri, in viaggio da New York verso l’Ungheria, una volta arrivato in Germania – ancora all’aeroporto di Francoforte - ha dichiarato di essere stato bloccato all’imbarco su un volo di collegamento, perché composto da ebrei ortodossi . Dopo qualche giorno la compagnia si era scusata sostenendo, però, che i passeggeri si erano rifiutati di indossare la mascherina. A giugno di quest’anno, invece, una giovane donna con unaha dichiarato di aver subito undurante un viaggio da Londra al Costa Rica. E anche in questo caso, durante lo scalo di Francoforte, la donna avrebbe chiesto all’assistente di volo se era possibile fare un annuncio sulla sua allergia.Secondo quando riporta il magazine “Insider”, la risposta sarebbe stato uno sbrigativo “no” perché “sono troppe allergie da tenere in considerazione”. I casi discriminazione nei confronti dellesono ancora troppo frequenti e riguardano diverse compagnie di volo. Nel maggio 2022, in India, il personale di IndiGo si rifiutò di far salire a bordo un adolescente con disabilità spiegando ai genitori che il figlio rappresentava “un pericolo per gli altri passeggeri”. Altro esempio: a giugno 2022 una donna disabile è stata dimenticata in aereo per più di un’ora e mezza dopo l’atterraggio all'aeroporto di Gatwick a Londra.