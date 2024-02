Blue Monday: cos'è e perché il giorno più triste si basa su una 'bufala'

Quando è nato il Blue monday

Il Blue monday? Una bufala senza basi scientifiche

I rischi per chi soffre davvero di depressione

E la felicità?

Intervistato nel 2013 dal The Daily Telegraph, lo stesso 'padre della teoria' Cliff Arnall aveva dichiarato:

Insomma nessuna scientificità, quanto piuttosto una serie di coincidenze facilmente intuibili. Tanto che lo psicologo aveva concluso dicendo: "Non credo comunque che sarebbe stato di grande aiuto saperlo".

Sapete che giorno è oggi, 15 gennaio? "Uno qualunque?" potreste replicare. Niente affatto! Oggi è il "",. Almeno così viene definito da qualche anno il terzo lunedì di gennaio. Che sia per le giornate grigie e fredde, per la sveglia che spesso suona prima che un pallido sole abbia fatto capolino, costringendoci ad uscire dal tepore del letto, con la prospettiva di una lunga settimana di lavoro o di scuola davanti o perché i buoni propositi fatti appena qualche settimana fa, con lo slancio del Capodanno a darci la carica, sono già stati puntualmente disattesi, oggi è la tristezza a farla da padrona.E soprattutto, come fa ad essere "il più triste" per tutti quando lo sconforto, la malinconia, il malumore sono emozioni personalissime, legate alla propria vita, al contesto, al momento che ogni persona vive?Intanto facciamo chiarezza su come e quando è nata questa – chiamiamola così – ricorrenza annuale.Partendo proprio dalle due parole che compongono il titolo - ben poco lusinghiero - affibbiato a questa giornata: "Monday" significa lunedì, mentre "Blue" non è soltanto il colore bensì, sempre dall'inglese, si può tradurre anche con "triste" o "depresso". Già ma quando nasce? In tempi abbastanza recenti, in realtà. Il primo a citare questa strana formula è stato il quotidiano britannico The Guardian nel, citando un comunicato dello psicologo, che lavorava per un istituto scolastico legato all'Università di Cardiff, in Regno Unito. Istituto che, come l'ateneo stesso, hanno preso le distanze da questa associazione e dalle sue teorie. Lo psicologo sosteneva di aver scoperto, tramite complessi calcoli e ricerche approfondite, quale fosse il giorno esatto in cui il malumore e lo sconforto che molte persone provanosono più acuti che mai. Arnall, nella sua tesi infatti aveva preso in considerazione molti fattori, tra cui i sensi di colpa per le spese sostenute durante le feste, il meteo invernale generalmente freddo e piovoso (nell'emisfero boreale, ovviamente), la lontananza dalle successive festività, i buoni propositi già falliti e, in generale, un senso generale di mancanza di motivazione.Affermazioni che persero poi di credibilità quando fu riconosciuto che l'equazione di Cliff Arnall non aveva, come riscontrato dall'università di Cardiff infatti ha voluto immediatamente disconoscere la paternità delle teorie. Anzi l'idea del Blue Monday è stata universalmente riconosciuta come pura. Nessuno studio, infatti, ha mai dimostrato l'attendibilità della tesi che una specifica data sia più triste di altre: i parametri prese in considerazione, infatti, non sono universali, né si specifica quale sia il Paese di riferimento su cui basare la teoria, aspetto che inciderebbe invece molto sul calcolo (non tutti gli Stati, ad esempio, festeggiano il Natale o il Capodanno nelle stesse date, oppure, guardando al fattore meteo, c'è una bella differenza tra l'emisfero australe e quello boreale). Tuttavia l'idea di una giornata in cui concentrare tutta la tristezza, il cattivo umore, le cattive influenze dell'essere umano ha avuto un'immediata eco, tanto daben prestoe poi, in maniera ancor più massiccia, attraverso iAddirittura c'è chi lega la fama e la diffusione di questa espressione a due comunicati di, che nel 2005 e poi nel 2009 avrebbero fatto riferimento alle parole dello studioso convinto di aver scoperto il giorno più deprimente dell'anno. Così l'emittente tv aveva attinto alla sua analisi come prezioso spunto da fornire alle compagnie di viaggio perché proponessero ai potenziali clienti depressi e giù di morale offerte speciali per risollevare il loro umore. A cosa si riduce, dunque, la teoria del Blue Monday? A una campagna pubblicitaria, una pura e semplice - nonché riuscita -. Ecco qua, l'abbiamo detto.A partire da metà anni Duemila, infatti, la bufala del Blue monday (vuoi per la pigrizia dei media che non hanno smentito questa tesi, vuoi invece per l'attrazione data da questo appuntamento per concentrarci campagne e iniziative commerciali mirate) è stata sempre più poiper promuovere prodotti e servizi, diffondendosi a livello internazionale in Occidente almeno. Sfruttando anche il megafono dei social, dove la formula ha trovato amplissima risonanza e dove puntualmente ogni anno, approssimandosi alla data, non sono pochi i post in cui si parla della giornata più triste dell'anno.Spesso l'espressione è accompagnata poi da, sia sfruttando la generale propensione all'acquisto (shopping compulsivo) quando si provano certe emozioni negative, sia in molti casi senza l'attenzione e la delicatezza che richiederebbe l’argomento. Sono i professionisti di salute mentale, infatti, a mettere in guardia sulla mancata fondatezza scientifica di queste indicazioni e sul pericolo associato a questa presunta giornata 'triste' per chi, invece,. Ogni giorno, non solo per il Blue Monday. E che non guariranno certo comprando un paio di scarpe o prenotando un viaggio per consolarsi dal malumore passeggero legato magari al maltempo. In un'intervista alla Bbc, poi,, insegnante di psicologia all’Università di Derby, ha provato a chiarire le ragioni per cui alcune persone possono sentirsi un po' giù verso la metà di gennaio, che effettivamente corrispondono a quelle dette in precedenza. Ma ha anche osservato chescientifiche che colleghino queste periodo apsicologico e si nota invece un particolare interesse da parte delle aziende per sfruttare questo particolare appuntamento a fini di marketing.Se non altro, secondo l'esperto, il Blue Monday può comunque stimolare un dialogo e una maggior volontà di approfondimento sui temi della depressione, della salute mentale e dell'ansia. "Evidentemente la gente è di cattivo umore perché cade di lunedì – sostiene invece Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP) –. Forse sarebbe diverso se il Blue Monday fosse di sabato o di domenica". E aggiunge: "Laè un'emozione che va vissuta come tale e questa giornata in un certo senso la ''", ha aggiunto, osservando che la tristezza è molto diversa dalla depressione "che è una vera e propria malattia che viene trattata ancora troppo poco. Della depressione si deve parlare di più", conclude.Insomma se anche il Blue Monday è, come detto, più uno spunto per messaggi promozionali e campagne commerciali che una ricorrenza basata su principi credibili, oggi lo si "celebra" (per così dire) al pari di altre giornate mondiali o di appuntamenti come il Black Friday."Inizialmente mi fu chiesto di individuare quale pensassi fosseQuando però iniziai a riflettere sui motivi per farlo, ripensando a ciò che migliaia di persone mi avevano raccontato durante i workshop sulla gestione dello stress o sulla felicità, emersero una serie di elementi che indicavano il terzo lunedì di gennaio come un giorno particolarmente deprimente".Ma vi interesserebbe sapere invece, a questo punto, quando cade? Ci ha pensato ancora lui, Arnall, sostenendo che questo – individuato sempre attraverso complicati calcoli – cadrebbe. Peccato che, anche questa volta per sua stessa ammissione, le sue ricerche non siano state disinteressate: la "formula" gli era stata infatti commissionata dall'azienda britannica Wall’s, che produce gelati. E che in Italia conosciamo come Algida.