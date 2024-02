Centrodestra contro l'aborto e in difesa della vita...del feto. Quella delle donne passa in secondo piano?

"Ho deciso di firmare la proposta di legge d'iniziativa popolare per giungere a una modifica all'articolo 14 della legge 194/78. La proposta prevede che il medico che effettua la visita che precede l'interruzione di gravidanza sia obbligato a far vedere alla donna intenzionata ad abortire, tramite esami strumentali, il nascituro che porta in grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso.

Le reazioni

Alessandra Nardini (Pd). Chi, come il sindaco di Grosseto, sostiene quella vergognosa proposta di legge, prova a farci tornare indietro, colpevolizzando e giudicando le donne. La legge 194 non va certo cambiata in questo senso. Le donne - prosegue Nardini - hanno il diritto di autodeterminarsi, devono essere libere di scegliere di interrompere una gravidanza, con il metodo meno invasivo e nelle strutture pubbliche di tutto il nostro Paese, senza dover affrontare un percorso a ostacoli o peregrinazioni in vari ospedali alla ricerca di non obiettori. Un sindaco dovrebbe rappresentare tutta la propria comunità, incluse le donne. Il sindaco di Grosseto con la sua scelta offende le donne". "Imporre un simile trattamento è soltanto una vera e propria violenza verso le donne che hanno tutto il diritto di scegliere cosa fare del proprio corpo e della propria vita - ha commentato il consigliere regionale toscano Iacopo Mielo - Sì, diritto, anche alla salute, quello sostenuto dalla Legge 194/78 e che certa gente proprio non riesce ad accettare dal basso della loro scarsa empatia. Sarebbe l’ora che il sindaco la finisse con l’umiliare le proprie cittadine e i propri cittadini - conclude Mielo - facendoli vergognare non solo nel Grossetano ma in tutta la Toscana, terra di diritti e di libertà contro ogni forma di violenza e coercizione (anche quella sostenuta dal sindaco, che creerebbe danni e traumi inimmaginabili oltre a farci tornare indietro di mezzo secolo in un secondo)". La replica del sindaco Non contento di quanto già esplicitato nel primo post, il sindaco di Grosseto ha deciso poi di replicare alle polemiche. Con un video, quindi con un linguaggio più diretto e meno incravattato. Come prima cosa, Vivarelli Colonna, ci tiene a sottolineare che la proposta di legge da lui firmata, "Un cuore che batte", è appoggiata da Carla Minacci, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto, nonché presidente regionale dell'associazione nazionale medici cattolici. Una precisazione che, più che dar manforte alla causa, altro non fa che confermare la tendenza del centrodestra (a partire dal governo) di "affidare" le tematiche delle pari opportunità a esponenti del mondo cattolico, con tutti i cortocircuiti che ne derivano Poi il sindaco ritorna a parlare di scelta forzata, legata a situazioni di disagio: "Si parla di vita di donne in grave difficoltà che devono essere aiutate. E si parla di vita che sarà. Nessuna donna deve essere spinta ad abortire perché in situazione di indigenza o lasciata sola. Sarebbe inaccettabile e orribile". Indiscutibile. Solo più avanti nel video apre un rapido spiraglio (nel primo intervento inesistente) ad altri motivi che potrebbero portare all'aborto, come lo stupro (rigorosamente "conclamato") o le malformazioni fetali, di cui - secondo Vivarelli Colonna - si dovrà tener conto per eventuali e "doverose" correzioni. "Voglio fare chiarezza. Nessuno vuole stravolgere l'approccio laico alla legge 194, né esiste alcuna volontà di violare o annullare il diritto. Chi mi accusa finge di non capire o non capisce" chiarisce il sindaco. E poi dedica un momento per sottolineare quelle che sono a suo avviso le criticità della stessa legge 194, ovvero "la non adeguata attuazione dei primi cinque articoli che la compongono" (quelli in cui si descrivono le circostanze in cui è possibile abortire, per intendersi. Che non tutelano la mera volontà della donna, scevra da aspetti economici, sanitari o sociali). Gli stessi articoli quindi, anche se per il motivo opposto, considerati lacunosi da chi la pensa diversamente da Vivarelli Colonna. Come ad esempio le figlie e i figli di quelle femministe che lo stesso sindaco menziona nel video con tono beffardo, per sottolineare che quello che era percepito come un "semplice grumo cellulare negli anni '70 quando le femministe, pompe di bicicletta alla mano, sensibilizzavano sulla salute riproduttiva, in realtà è vita umana". Altri firmatari Subito dopo il caso Vivarelli Colonna, si è schierato a favore della proposta di legge anche il deputato Fdi e coordinatore regionale Fratelli d'Italia della Toscana Fabrizio Rossi. Anche lui, come Vivarelli, ha fatto notare che la proposta avrà bisogno di correzioni future, ma di base: "La vita è sacra. Va rispettata e difesa sempre - afferma Rossi - Viva la vita sempre". La vita del feto, in questo caso. Di fronte al quale - di conseguenza - la libertà e la vita delle donne sembrano passare in secondo piano. La finalità è quella di accrescere la consapevolezza del gesto dell'aborto. Ciò ovviamente non va a limitare la libertà individuale della donna sancita dalle norme e dal buonsenso. Ma rende più completo e maturo il suo percorso decisionale. Vogliamo che la scelta della donna sia libera, ma allo stesso tempo consapevole. Consapevole del fatto che andare avanti si può. Che non si è sole. Che è possibile farsi aiutare". Una libertà, però, che sembra forse uno specchietto per le allodole alla luce della proposta. Per la serie: se proprio deve abortire, che si senta almeno in colpa di porre fine a quel battito messole nelle orecchie, con lo scopo di intenerirla e renderle tutto più straziante, come se non lo fosse già. Come se le donne non fossero già consapevoli di cosa significhi abortire e come se tutto l'iter che porta all'interruzione volontaria non fosse già mirato ad accrescere questa consapevolezza (che a volte è sinonimo di far cambiare idea). Oltre che ad essere già complicato di suo, visto lo stuolo di obiettori di coscienza che, in alcune regioni, rendono l'aborto praticamente impossibile. In secondo luogo, nel post si fa riferimento ad un tipo di situazione: ovvero alle donne che, per motivi magari economici, decidono di abortire perché non hanno alternative. A loro arrivano rassicurazioni dell'esistenza di un'intera rete di supporto che le aiuterebbe ad andare avanti e non le lascerebbe sole. Parole calde e confortanti (oltre che corrette in certi casi), senza dubbio, ma al di là del fatto che fanno a cazzotti con i dati che ci dicono che sempre più persone rinunciano a fare figli perché impossibilitati a mantenerli (il che vuol dire che sentono di non poter contare su aiuti efficaci), non tengono conto di un altro tipo di scelte. Ignorano, ovvero, tutte quelle donne che non vogliono portare avanti una gravidanza per scelta. Perché è frutto di uno stupro, ad esempio, o semplicemente di un errore. Il che, però, non stupisce se - come ha fatto lo stesso sindaco - si pensa all'aborto come "ultima spiaggia" o extrema ratio (per citarlo).