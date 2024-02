Chef Sergio Barzetti: "Col vino stordisci la preda". Il sessismo è servito

Il risotto del corteggiamento

Nel risotto quanto ne metto? Un bicchiere e il resto cosa ne facciamo? Beviamo nel frattempo. E dal lì

".

Le battute sessiste

Le polemiche sui social: "

L'intervento della Rai e della vigilanza

Le scuse di Sergio Barzetti

"In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto. Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore".

Cosa c'è di più romantico di condividere con la persona che ci piace una bella cenetta al lume di candela? E magari, per ammazzare il tempo, condividere un buon bicchiere di vino insieme, in modo che l'attesa diventi ancor più piacevole. "E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda". Eccola là, la trappola:. La frase, pronunciata dallodurante la puntata del 19 dicembre di "", la trasmissione condotta da Antonella Clerici, ha immediatamente fatto andare di traverso anche il boccone più gustoso. Tra polemiche e scuse social, ancora una volta si assiste così all'ennesimo siparietto imbarazzante sulla televisione pubblica, sintomo di una cultura maschilista tutt'altro che superata La più classica delle situazioni: accendete la tv verso l'ora di pranzo o poco prima e trovate un programma di cucina. Su Rai 1e uno degli chef della trasmissione culinaria stanno preparando un risotto bollicine e radicchio tardivo, una classica ricetta invernale adatta a molte occasioni. Il cuoco inizia preparando il soffritto: affetta con mano esperta la cipolla, "una bionda", un filo d'olio e poi mette immediatamente a tostare il riso. A questo punto interviene la conduttrice, che in modo del tutto innocente sostiene: "lo dico sempre, quando volete creare una convivialità,una persona secondo me il risotto..." ed ecco che Barzetti la interrompe dicendo: "Pasturando, si dice pasturando". Clerici scandalizzata precisa: "Corteggiare però è un modo più carino, più italiano e anche più elegante".E tornando al discorso ripete che l'ideale in certe occasioni, "perché si crea un'intimità, perché tu lo inizi intanto la gestualità, il fatto che anche lui (lo chef, ndr) adesso metterà il prosecco...Da questo spunto interviene anche un altro ospite programma, il sommelier Andrea Amadei, che aggiunge: "Quando tu cucini insieme, soprattutto se è la prima volta che ti vedi a parte che rompi il ghiaccio subito, crea sintonia e poi". Nulla di male, fin qui. Peccato che, per mandare all'aria una ricetta apparentemente impeccabile, basti un pizzico di sale di troppo. Quello ce lo ha messo Barzetti.A cos'altro può servire un bicchiere di vino (o di prosecco in questo caso) durante il corteggiamento? "", ha detto lo chef allargando le braccia, come se fosse la più banale delle ovvietà. Una battuta di cattivissimo gusto, seguita però dalle risate, mentre la stessa conduttrice che, imbarazzata, ha cercato di rimediare: "Detto così non è carino".Ma il cuoco, in una discesa inarrestabile, non si accontenta e immediatamente si mette a raccontare il primo incontro con la sua futura moglie. "Quando pasturavo la Laura, era a un corso di cucina, l'ho vista subito tra le tante. Ma cavoli ragazzi, non sono tutte poi così giovani le mie allieve di solito, perché noi abbiamo un pubblico...". "Insomma hai avuto un feeling subito con sua moglie. Come l'hai corteggiata?", prova a contenerlo la presentatrice. "ma non sapevo che era astemia", ribatte. Insomma la donna considerata alla stregua di una preda da cacciare per soddisfare il più animalesco degli istinti maschili. In una parola: sessismo , servito letteralmente in tavola.La scenetta, ben poco lusinghiera, di cui è stato protagonista Sergio Barzetti, non è passata inosservata. Suisu quelle frasi non hanno tardato ad arrivare, accese dallache di maschilismo, di battute sessiste, di parole che vanno ancora una volta a sminuire le donne non ne vuole più sapere. "Quello che è stato detto durante l’elaborazione di questa ricetta. Sentire dire dal cuoco che 'le donne sono prede', 'prede che vanno stordite col vino', che 'questo passaggio può essere fatto con la moglie o con la preda' è stomachevole. Tanto quanto lo sono state le risate in studio", scrive un'utente. "La preda???evitando queste battute maschiliste" o ancora "Che schifo", "Va cacciato! È è opportuna una riflessione pubblica sulla gravità delle parole pronunciate".In altri commenti sulla pagina Instagram del programma si legge: "e se i pensieri sono quelli espressi dallo Chef c'è da temere pure di un invito a cena! La cosa peggiore è stata il compiacimento dei presenti in studio segno di una mentalità comune!!" "Ladei presenti in studio segno di una mentalità comune!!". "Chiedete scusa per quanto detto dal grande chef Barzetti e per le bieche risate provenienti dallo studio. Che la Rai ed i responsabili del programma prendano le distanze da questo chef 'cacciatore" altrimenti significa che ne condividono il pensiero.!".Inevitabile l'immediato intervento del direttore dell'intrattenimento Day Time Rai,, che ha precisato: "Ciò che ha detto lo chef Sergio Barzetti nel corso della puntata di 'È sempre Mezzogiorno' costituisce un’espressione che, anche se presentata nella forma di una battuta. Per tale ragione condivido l’imbarazzo provato da Antonella Clerici nel corso della trasmissione e so - ha aggiunto - che la stessa Clerici domani troverà le parole giuste per ribadire ai telespettatori che in Rai non ci può essere spazio per parole e frasi irrispettose verso la dignità della persona. In Rai non ci può essere spazio per parole e frasi irrispettose verso la dignità della persona". Una presa di posizione che trova d'accordo anche la presidente della Vigilanza Rai,, che tuona: "Com'è possibile che mentre il Paese è attraversato dalsul servizio pubblico si possano dire certe frasi tra le risate generali? Non possiamo tollerare che si utilizzino espressioni come 'stordire la preda' riferita alle donne. Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere".Passa qualche ora e arrivano anche le scuse di chef Barzetti, affidate ai suoi social. In una messaggio sulle stories di scuse nei confronti delle donne ha scritto:Meglio tardi che mai, sperando però che il mea culpa non sia frutto dei fumi dell'alcool evaporato dal risotto e non ancora smaltiti.