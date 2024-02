Chi è Gabriel Attal: gay dichiarato e più giovane Primo ministro di Francia

La nomina a Primo ministro

Chi è Gabriel Attal

Il discorso di insediamento

è il nuovo. Nominato dal presidente Emmanuel Macron al posto della dimissionaria Elisabeth Borne, il 34enne è ila ricoprire questo incarico della Quinta Repubblica. È anche il primo premier, sposato con Stéphane Séjourné, che è presidente di Renew Europe, segretario generale di Renaissance ed eurodeputato del partito di Macron. Il quale, commentando la nomina del marito, ha detto: "Accolgo con favore la nomina di Gabriel Attal.per continuare con i nostri impegni politici. Grazie a Elisabeth Borne per tutto il lavoro svolto".Dopo che, 62 anni, a 20 mesi dalla sua nomina si eraieri sera, 8 gennaio, a seguito di un lungo colloquio all'Eliseo con Macron, il nome del giovanissimo politico - è nato il 16 marzo 1989 - si era subito affermato come. Finora ministro dell'Educazione nazionale, a 29 anni era già stato nominato viceministro per la Gioventù, anche in quel caso il più giovane della storia francese. Un pomeriggio di attesa, e dopo un'ultima serie di consultazioni nella tarda mattinata finalmente è arrivata l'ufficialità. I segnali che il prescelto del presidente sarebbe stato lui non mancavano, anche se, visti i continui slittamenti, si ipotizzavano anche resistenze interne al governo : secondo i media transalpini a puntare i piedi sarebbero stati due pilastri dell'esecutivo, i colleghi ministri dell'Economia, Bruno Le Maire, e quello dell'Interno, Gérald Darmanin, che avrebbero avanzato richieste ben precise per accettare una. Al 34enne spetta ora il compito di rilanciare il mandato di governo dopo un periodo difficile, con le opposizioni sul piede di guerra per la contestata approvazione dellae della legge sull'immigrazione . Brillante e molto popolare nei sondaggi, supera così Laurent Fabius, nominato a 37 anni nel 1984, dall'ex presidente François Mitterrand."Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per attuare il progetto di 'riarmo' e di rigenerazione che ho annunciato (nel messaggio di fine anno, ndr). Fedeli allo spirito del 2017:. Al servizio della nazione e dei francesi". Così in un messaggio su X il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Nel discorso alla nazione del 31 dicembre scorso, il titolare di cattedra all'Eliseo aveva dato la sua visione per l'avvenire: nell'auspicio di "", aveva auspicato che il 2024 fosse un "anno di determinazione, di scelta, di rigenerazione, di fierezza". In particolare ponendo l'accento sulla scuola, "bisognerà avviare il nostro riarmo civico" e sull'altra tappa fondamentale del 2024, le elezioni europee di giugno, con una scelta fondamentale: "Continuare l'Europa o bloccarla".Nato a Clamart, nel dipartimento degli Hauts de Seine, alla periferia di Parigi, Gabriel Attal ha già un curriculum impressionante nonostante la sua giovane età e, come detto, è tra i politici francesi più popolari, con il. Figlio dell'avvocato e produttore cinematografico Yves Attal, morto nel 2015 a 66 anni, Gabriel è di origine ebrea tunisina, ma sua madre Marie de Couriss, proveniente da una famiglia russa di Odessa, lo ha educato alla religione cristiana ortodossa. Apertamente omosessuale, è unito in matrimonio con l'europarlamentare Séjourné dal 2017. Ha cominciato il suo cammino in politica nella gauche, con il Partito socialista, poi è diventato uno deied ha ottenuto ottimi risultati, prima come portavoce del governo, poi come ministro. Portavoce di La République en Marche, il partito fondato da Macron nel 2016 e successivamente eletto deputato a giugno 2017 dopo la vittoria del partito alle legislative (e rieletto a giugno del 2022). Segretario di Stato all'Istruzione tra ottobre 2018 e luglio 2020, è stato poi portavoce del Governo fino a maggio 2022 e ministro con delega ai Conti pubblici tra maggio del 2022 e l'estate del 2023.A luglio dello scorso anno, infatti, è stato nominato dalla premier Borne ministro dell'Istruzione nazionale e della gioventù. Un ruolo particolarmente caro al nuovo premier, che ha detto che resterà. In occasione di una riunione in videoconferenza con presidi e responsabili scolastici, ad esempio, aveva sottolineato la "convinzione" che la scuola sia "l'arma più potente che abbiamo per cambiare la società". "Qualunque siano le prossime evoluzioni, questa convinzione, non cesserà mai di animarmi e mi troverete sempre al vostro fianco", ha assicurato Attal, mentre sui media veniva ufficializzata la sua nomina alla guida di Palazzo Matignon , storica sede del governo di Parigi.Proprio davanti a Matignon il nuovo premier francese pronuncia il suocon Elisabeth Borne. "Il più giovane presidente della Repubblica ha nominato il più giovane primo ministro. Ci vedo un solo simbolo, quello dell'e della", dichiara Attal, ringraziando quindi la premier uscente definendola una politica "di azione e coraggio", la cui storia "personale ed etica" hanno fatto da esempio. "Sappiamo tutti quello che ti dobbiamo", le ha detto, mentre i dipendenti della sede governativa, riuniti nel cortile le hanno riservato una vera e propria standing ovation.Le- per l'emozione e per il gelo parigino - nel cortile del palazzo sede del governo. La 62enne, prima di augurare tutto il "successo" al suo giovane successore, ha avuto un, alle quali aveva - all'inizio del mandato - dedicato la sua missione di premier: "Tenete duro, il futuro è vostro". Attal ha poi ha annunciato di voler "agire senza indugio" per "mantenere il controllo del nostro destino". Ha espresso quindi "gratitudine" e "fedeltà" a Macron, di cui è da sempre pupillo, poi è passato a un primo accenno di programma: riceverà "già questa settimana le forze vive del Paese", con la promessa di "ascoltare e rispettare sempre le opposizioni". "I francesi - ha concluso - potranno contare su di me". Già questo pomeriggio è partito per la sua prima missione da primo ministro, una visita nel Pas-de-Calais (nord della Francia) per testimoniare la presenza del governo al fianco delle