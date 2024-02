Come contrastare la violenza sulle donne, in arrivo i corsi della Sant'Anna di Pisa e dell'Università di Palermo

Corsi contro la violenza di genere, quando e dove iscriversi

Dalla violenza domestica a quella economica, di cosa si parlerà ai corsi

Non c'è solo lo schiaffo o, peggio, il femminicidio . C'è anche, più spesso di quanto si immagini, una costante discriminazione negli atteggiamenti e nelle condotte in molti ambiti sociali e professionali. E il fenomeno, nel terzo millennio, è talmente diffuso chehanno pensato bene di crearehanno infatti promossoprossimi un percorso formativo per "guardare alla violenza di genere con una visione ampia e, allo stesso tempo, specialistica, garantita dal carattere multidisciplinare". Qui il link al corso della Scuola Sant'Anna di Pisa ) e il percorso formativo prevede, che si svolgeranno in presenza nelle sedi di Palermo e di Trapani, nei giorni di venerdì, nel pomeriggio, e di sabato, in mattinata. La responsabilità scientifica è di, docente di Storia delle istituzioni dell’Università di Palermo e di, docente di Filosofia politica, preside della classe accademica di Scienze Sociali della Scuola Superiore Sant’Anna: la docente santannina per oltre dieci anni ha coordinato presso l'istituzione accademica pisana il Phd in Politica, diritti umani e sostenibilità e collabora stabilmente ai master universitari 'Human Rights and Conflict Management', della Scuola Sant’Anna, 'Diritti umani e cooperazione allo sviluppo' dell'Università di Siena e 'Pari Opportunità' all'Università di Milano, mentre Scichilone ha svolto tutta la sua attività accademica nel campo dell'insegnamento e della ricerca delle scienze politiche e fa parte del comitato scientifico della collana editoriale Limes, dell’Universitad del Pais Vasco, diretta da Esteban Anchustegui Igartua.La didattica del corso di alta formazione presenta un’impostazione multidisciplinare e docenti con vari profili accademici o professionali, affrontando non solo le prospettive della teoria politica, del diritto penale, della psicologia, della linguistica, della statistica, ma anche l’esperienza e le competenze di attori della società civile, impegnati ogni giorno in azioni di prevenzione e di contrasto a forme di violenza di genere molto diverse:, quellama anche quella facilitata dalle. Il corso propone inoltre informazioni aggiornate e strumenti analitici per comprendere il fenomeno della violenza di genere nelle sue diverse forme e per fornire elementi per la valutazione delle misure di prevenzione e contrasto adottate a livello nazionale ed europeo, stimolando così la discussione sulle possibili innovazioni. L'obiettivo del percorso formativo è quello dunque anche di costruire una classe dirigente che possa approcciarsi al tema con competenze diverse per applicarle poi ai diversi ambiti professionali, sociali e persino legislativi. Per ulteriori informazioni e per presentare domanda di iscrizione, è possibile contattare l’organizzazione del corso telefonando in orario di ufficio allooppure inviando una mail all'indirizzo