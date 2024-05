“E’ il tuo primo compleanno da quando non ci sei più”. I dolci auguri dell’amica a Sofia Castelli, uccisa dall’ex fidanzato

“È il tuo primo compleanno da quando non ci sei più, e non esiste cosa più dolorosa che ripensare a te in questo giorno, la vita con te è stata talmente ingiusta, ed è proprio vero che le cose peggiori accadono alle persone migliori”. Sono le parole dedicate a Sofia Castelli, la giovane uccisa dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui a Cologno Monzese (Milano) lo scorso 29 luglio e che oggi avrebbe compiuto 21 anni, dalla sua migliore amica, Aurora Fiameni. Atqaoui è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Monza il 12 aprile scorso, per aver sorpreso e ucciso Sofia a coltellate nel sonno. La giovane, che dormiva nella stanza accanto, le ha dedicato una lunga lettera sui social media.

“Cara Sofia, questo periodo è stato troppo per tutti noi, nessuno ti conosce realmente e nessuno conosce realmente me - ha scritto la ragazza su Instagram - Da quando non ci sei più mi sono sentita sola, persa, ma ho capito una cosa: avrei dovuto perdonare per prima me stessa. Faccio ancora fatica a parlare di te con altri, sembro menefreghista perché è l'unica arma di difesa per affrontare il vuoto che mi hai lasciato, per affrontare i sensi di colpa. Adesso continua il nostro, il mio dolore come se non mi avesse già consumata abbastanza, ma sono consapevole che la vita tanto da e tanto toglie quindi deve essere vissuta al 100% anche per te. Ci sarebbero ancora così tante cose da dirti, da raccontarti. Voglio sperare che un giorno tutto questo dolore avrà un senso e sarò di nuovo pronta ad amare qualcuno anche solo la metà di quanto ho amato te. Questo era l'unico vero amore che meritavi. Buon compleanno Sofia”.