Condannata per aver ucciso il suo stupratore: Pieper Lewis dovrà pagare 150.000 dollari

Il caso di Pieper Lewis: costretta a risarcire la famiglia dello stupratore

Punite piuttosto che protette dal sistema legale

La raccolta fondi

Unaè stata condannata a pagare unada un tribunale locale. Era appena una 15enne, ma la sua vita, da qual momento non è stata più la stessa. Segnata da due fatti tra i più terribili che possono capitare a una persona, ad una donna, nel corso della propria esistenza: lo stupro e l'. Due anni fa, quando, era appena un'adolescente, sola, senza una famiglia, senza una casa, tanto da essere costretta a dormire nell'androne di un palazzo. Una situazione drammatica, che l'ha resa una facile vittima di. Costretta a fare sesso con un uomo di 28 anni e con alcuni dei suoi "clienti", come Zachary Brooks, 37 anni, accoltellato per disperazione dalla ragazza. Quest'ultimo, secondo la sua deposizione, l'avrebbe, spingendola a compiere il gesto estremo.Ma un tribunale dell'Iowa, con una sentenza emessa questa settimana, ha condannato Lewis a cinque anni di libertà vigilata, imponendole anche di, con una cifra che va ben oltre le sue già scarse possibilità economiche. A Pieper, accogliendo il verdetto del giudice distrettuale della contea di Polk, David Porter, dopo essersi dichiarata colpevole di omicidio volontario e lesioni volontarie, non si aspettava una condanna così pesante. Ma per il togato non si è trattata di legittima difesa, visto che Zachary Brooks quando è stato accoltellato stava dormendo. I dati più recenti della National Human Trafficking Hotline statunitense hanno identificatonel 2020. La maggior parte di queste sono stateè di 17 anni. Nel suo patteggiamento, Lewis ha descritto la serie di sfortunati eventi (è il caso di dirlo) che l'hanno portata all'omicidio: racconta di essere scappata da un ambiente familiare violento e di essersi ritrovata senza un posto dove vivere, finché non è stata accolta da un uomo più anziano che, a suo dire, l'hain cambio di denaro, tra cui Brooks. La 17enne, in aula, ha detto di essere stata aggredita ripetutamente, anche mentre era svenuta, affermando: "All'improvviso mi sono resa conto che il signor Brooks mi aveva violentato ancora una volta e sono stata sopraffatta dalla rabbia". Pieper rischiava fino a 20 anni di carcere, ma il giudice ha rinviato la sentenza definitiva, il che significa che la sua dichiarazione di colpevolezza potrà essere cancellata se completerà cinque anni di libertà vigilata in un istituto di correzione residenziale.Il caso ha riacceso il dibattito sulla giustizia per le ragazze e le giovani donne che hanno subito violenza sessuale e sulle evidenti falle del sistema giuridico americano. La 17enne è purtroppo solo una delle- che negli ultimi anni negli Stati Uniti sono stateper aver ucciso i loro stupratori o sfruttatori. ad esempio, come riporta il Guardian, il mese scorso, il governatore della California ha concesso la clemenza a, condannata all'- senza possibilità di libertà vigilata - per aver ucciso un uomo che aveva abusato sessualmente di lei e l'aveva resa vittima di traffico nel 1994. Ancora, in Tennessee,ha ricevuto la massima pena per aver ucciso un uomo che aveva pagato per violentarla quando era una vittima della tratta, a 16 anni. Oggi 32enne, Brown ha ottenuto la grazia nel 2019, dopo aver trascorso metà della sua vita dietro le sbarre. Come ha dichiarato alla CNN Kelly Marie Meek, della Iowa Coalition Against Sexual Assault, "le donne di colore che hanno subito violenza sessuale e traffico di esseri umani e checontro le persone che hanno fatto loro del male, storicamentedal nostro sistema legale".Mentre l'indignazione continua a crescere per il caso di Lewis, una, lanciata da uno dei suoi ex insegnanti, Leland Schipper, ha superato i 388mila dollari nel pomeriggio di giovedì, più del doppio della cifra richiesta dal giudice. "Sono felicissimo di poter togliere questo peso a Pieper - ha dichiarato Schipper -. Un'adolescente che viene violentata non deve essere, in nessun caso,". Anche gli attivisti per i diritti umani sostengono che il caso evidenzia una tendenza più ampia: le vittime di abusi sessuali e di traffico vengono punite invece di essere protette dal sistema legale. "L'ingiustizia e la violenza contro le donne e le ragazze nere sono, sia che il danno sia perpetrato da un violentatore, da un agente di polizia o dai tribunali e dal sistema legale penale stesso", ha dichiarato alla CNN Monica Simpson, direttore esecutivo di SisterSong. "Questo è l'ennesimo esempio di come il sistema fallisca nelle nostre comunità e, di fatto, sancisca e permetta la continua mortificazione delle donne e delle ragazze nere".