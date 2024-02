Corea del Sud, tutti più giovani: i cittadini hanno 1 o 2 anni in meno

I metodi precedenti

Il sistema unificato

Cosa cambia e cosa resta uguale

South Korea officially abolished the traditional korean age system by today. They're now following the international age system (with some exceptions), making them 1 or 2 years younger.https://t.co/ML7iVUjSUh#KoreanUpdates VF pic.twitter.com/9iTyyEsv1C — KoreanUpdates! (@KoreanUpdates) June 28, 2023

Le reazioni: "Non devo più spiegare la mia età coreana"

I cittadini Corea del Sud sono improvvisamentecon l'entrata in vigore oggi, 28 giugno, del nuovo sistema per il calcolo dell'età. La legge allinea i metodi tradizionali di conteggio, utilizzati in precedenza nel Paese, agli standard internazionali.Nel Paese fino ad oggi hanno convissuto tre metodi, variamente diffusi da zona a zona. Il sistema tradizionale, anche detto 'età coreana', usato in passato anche in Cina, Giappone e Vietnam, che assegna d'ufficio già, contando il tempo trascorso nel grembo materno. A questo si somma ogni primo gennaio un altro anno. Chi nasce il 31 dicembre, ad esempio, compie quindi due anni al secondo giorno di vita. Un altro sistema prevedeva invece che tutti, invece che alla data di nascita, senza averne però già uno in partenza.Il nuovo metodo è entrato in vigore mercoledì 28 giugno. In base alle revisioni, i vari sistemi verranno orasecondo il modello internazionale, che lega l'età al giorno di nascita.Lo standard unico verrà applicato in tutti i, ma non per quanto riguarda la coscrizione, l'età legale per l'assunzione di alcolici e quella scolastica. L'unificazione era stata promessa dal presidente Yoon Suk Yeol durante la campagna elettorale, in cui lamentava i costi sociali e la confusione derivanti dalla coesistenza dei tre sistemi di calcolo. "Il sistema unificato di conteggioche sono stati sostenuti a causa dell'utilizzo di più modelli", ha dichiarato Lee Wan-kyu, ministro della legislazione del governo, durante una conferenza stampa. Lee ha citato potenziali denunce civili o azioni legali derivanti dallanel calcolo dell'età, e controversie riguardanti ad esempio rimborsi assicurativi e la determinazione dell'idoneità ai programmi di assistenza governativa. legislatori sudcoreani hanno votato per eliminare i metodi di conteggio tradizionali lo scorso dicembre. Ciò significa che a partire da oggi, una persona nata il 29 giugno 2003 avrà 19 anni secondo il sistema internazionale, 20 secondo il sistema di conteggio annuale e 21 secondo il sistema dell'età coreana. Nonostante la mossa, molte delleche contano l'età di una persona in base all'anno solare. Tre sudcoreani su quattro erano favorevoli alla standardizzazione, secondo un sondaggio condotto dalla società Hankook Research a gennaio 2022.Il noto content creatorspera che il cambiamento contribuisca ad abbattere la. "C'è uno strato inconscio di ageismo nel comportamento delle persone. Spero che l'abolizione del sistema dell'età coreana e l'adattamento allo standard internazionale facciano sparire le reliquie del passato", ha detto il 28enne.invece ha dichiarato: "Mi piace, perché ora sono due anni più giovane. Il mio compleanno è a dicembre, quindi ho sempre pensato che il sistema locale mi rendesse socialmente più vecchio di quello che sono in realtà. Ora che la Corea segue lo standard globale,quando vado all'estero". Il medico 31enne spiega che il settore medico sudcoreano ha già adottato il sistema internazionale, così come hanno fatto anche altri Stati asiatici che in precedenza utilizzavano i metodi tradizionali: il Giappone ha adottato lo standard unificato nel 1950, mentre la vicina Corea del Nord ha seguito l'esempio negli anni Ottanta.