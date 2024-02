Costa Azzurra, ombrelloni e lettini solo per i bianchi. L'incredibile episodio di razzismo sulle spiagge francesi

"Se sei bianco l'ombrellone e lettini ci sono, se sei nero, no"

Il fallimento della politica francese sul tema razzismo

Glisembrano non fermarsi più. Questa volta siamo indove è stato lanciato da Sos Racism l'esperimento riassumibile con lo slogan 'Se seiin Costa AzzurraL’esperimento è semplice: allo stesso stabilimento si presenta prima una coppia di ragazzi, poi una di ragazzi, e infine l’ultima, di ragazzi. Ai primi viene risposto: "Ci dispiace,anche nei prossimi giorni, niente sdrai e ombrelloni,. Alla seconda lo stesso. Passa mezz’ora e arrivano i. Per loro, e non devono nemmeno fare tanta strada per buttarsi in acqua. L’esperimento si è svolto alla fine di luglio e porterà alla denuncia da parte di Sos Racism due stabilimenti balneari, uno ade uno a. In altridi trattamento. Lo stesso tipo diè avvenuta con la prenotazione telefonica. “Ho chiamato per prenotare due lettini dando un, e mi è stato detto che. Quando ho richiamato e ho dato un, stranamente”, ha raccontato uno dei ragazzi.Ilè cominciato a circolare sul web diventando virale in pochissimo tempo suscitando le reazione della politica francese. "Siamo davanti a unnella nostra società, è insopportabile", ha dichiarato il partito di sinistra. Parole simili per, ex direttore della campagna presidenziale di Jean-Luc Melenchon: ". Anche il senatore socialistaha usato toni duri: "Siamo nel 2022 e in Francia questi sono episodi di. Dobbiamo rafforzare strumenti di controllo e verifica e anche le sanzioni". A Juan-les-Pins e Antibes gli episodi razzisti sono frequenti. Un terzo delle spiagge private agisce in modo discriminatorio. A Marsiglia e Aix-en-Provence in due terzi dei locali e dei bar ci sono casi di razzismo. “Abbiamo riscontrato che la discriminazione può essere basata sull’e intollerabile vivere in questo modo”, ha detto. Secondo"Questa situazione è il risultato di un chiaronel bandire la discriminazione razziale. Osserveremo da vicino la situazione, per vedere quale azione legale verrà intrapresa". Un rapporto del Comitato consultivo nazionale per i, pubblicato il mese scorso, afferma che lasta diventando piùl’'indice di tolleranza' annuale è salito a 68 su 100 (è il più alto in assoluto). Però il pregiudizio, continua a preoccupare. Nonostante questo, ogni anno in Francia circa 1,2 milioni di persone sono vittime di aggressioni a sfondo razziale e le condanne in tribunale sono circa 1000 a causa del basso numero di denunce.