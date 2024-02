Dall'esercito a scuola: la lezione di ginnastica dinamica militare fa discutere a Pisa

"Imparare le dinamiche militari è lontano dai valori scolastici della scuola italiana"

Lezione di prova di "No grazie. Il comune di, dopo la proposta di un ente privato a cimentarsi nella disciplina, aveva deciso di concedere la palestra di una scuola cittadina. Subito dopo la proposta dell'iniziativa, ildell'Istituto comprensivo Renato Fucini ha espresso "all'unanimità ile la propria" all'appuntamento previsto per il 19 settembre.Il documento dei docenti della scuola, primaria e secondaria di primo grado, afferma che la disciplina "Sulle proprie pagine social e su ogni materiale facilmente reperibile in rete, dichiara di basare la propria attività sull'utilizzo didelle dinamiche di appartenenza militare mettendo in campo un metodo atto a forzare con lale barriere resistenti psico-culturali attraverso un impegno che serve a creare coesione. I docenti, prendendo come riferimento il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, aggiungono: "Lo scritto prevede che lesiano utilizzate, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, solo per attività che realizzino ladi centro di promozione culturale, sociale, sportiva e civile" e quindi "Una ginnastica a corpo libero programmaticamente dura ein cui vi è una conduzione dell'allenamento da parte dell'istruttore consia antitetica, nelle forme e nella sostanza, alle finalità scolastiche (in special modo quelle di un comprensivo che accoglie bambini dai 3 ai 14 anni)". Tutti gli insegnanti, infine, hanno deciso di dissociarsi da questa pratica: "Imparare le dinamiche di appartenenza militare è quanto piùdella scuola italiana e da quanto noi stessi docenti mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro in classe".