Disabilità, due pedane all'Arena di Verona grazie a Valentina Tomirotti

La vicenda di Valentina Tomirotti

La prima causa persa

La svolta con l'atleta paralimpica Righetti

Valentina Tomirotti, battaglia vinta Disabilità, due pedane all'Arena di Verona grazie a lei. Un capitolo che si chiude con una vittoria condivisa. "Abbiamo vinto tutti". E' un grido di giustizia quello della giornalista e attivista, sempre in prima linea per la tutela dei diritti delle persone con disabilità . Tanto nella vita quotidiana quanto nelle occasioni speciali come un grande evento. La donna ha vintointrapresa nei confronti della, della Fondazione Arena e di Vivo Concerti per condotta discriminatoria: dovranno installare due pedane all'interno dell'Arena e risarcire l'attivista per il danno subito. L'incubo vissuto al, quando non aveva potuto vedere lo spettacolo perché il pubblico era in piedi, ora è solo un brutto ricordo. L'Arena non avrà più unama sarà all'altezza di tutti e tutte Settembre 2019. L'attivista – affetta da displasia diastrofica e costretta a muoversi in sedia a rotelle – va alall’Arena, ma quando le persone si alzano in piedi non vede nulla. "Ero in platea insieme a un accompagnatore, senza protezioni", ha spiegato l'attivista. "All’Arena i posti per disabili sono all’inizio e alla fine di ogni fila di sedie in platea. Appena è iniziata la musica, la gente si è alzata in piedi". "alla sicurezza perché era pericoloso per una persona in carrozzella, oltre al fatto che non vedevo nulla. Era un concerto di musica indie e ovviamente le persone ballavano. Sono rimasta fino alla fine ma il concerto non l’ho proprio visto".L'attivista ha fatto causa all’Arena, a Fondazione Arena e a Vivo Concerti, ma l’ha persa nel 2020. "In primo grado il giudice ha affermato che c’erano i maxischermi e ha sostenuto che, ai concerti, non è obbligatorio vedere. Sono stata condannata a pagare le spese processuali pari a 5mila euro". In quell’occasione aveva dichiarato che "nessuno ha detto che l’Arena sia il male e nessuno ha detto che l’Arena non sia accessibile. Ma i concerti all’Arena per le persone con disabilità non sono fruibili".L'attivista ha fatto ricorso presso la Corte di Appello di Brescia avvalendosi della assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni. Nel frattempo c’è stata una seconda causa intentata dall’atleta paralimpicache ha avuto lo stesso problema al concerto degliche si è tenuto all’Arena il 2 settembre 2019.A marzo 2023, un tribunale civile ha stabilito un risarcimento di 3.500 euro da parte della Fondazione Arena, Arena di Verona e Vivo Concerti (la realtà che organizzava lo show). E ha ordinato dientro il 31 dicembre, ovvero di allestire due pedane rialzate dalle quali i disabili possono vedere e non solo sentire i concerti. Anche grazie a questo precedente il ricorso della donna ha portato a un accordo. "Dopo oltre tre anni dal concerto incubo di Coez all’Arena", scrive la donna sul suo profilo Instagram. ": finalmente il procedimento civile, intrapreso contro Fondazione Arena e Vivo Concerti per condotta discriminatoria, si è concluso con una transazione nella quale vengono riconosciute le ragioni poste alla base della mia azione legale" conclude la donna. E sottolinea che, "grazie al supporto dell’Associazione Luca Coscioni, non sarebbe stata possibile" conclude la giornalista e attivista.