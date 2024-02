Disney sospende le donazioni politiche e si schiera contro la legge "Don't say Gay"

Lettere di protesta e di scuse

"Avevate bisogno di me come alleato più forte nella lotta per la parità di diritti e". Con queste parole ilchiede scusa ai suoi dipendenti per non essersi espresso in precedenza contro la controversa e contestata legge sui "diritti dei genitori", che i critici hanno soprannominato. Inoltre, ha rivelato che la società sta sospendendo le donazioni politiche in Florida.Dopo l'approvazione, mercoledì scorso in Senato, a larga maggioranza bipartisan, della nuova misura chefino al terzo grado e invita i genitori alla denuncia degli insegnanti ed educatori che invece le promuovono, studenti e attivisti Lgbtq+ erano scesi in piazza per. Tra le polemiche legate alla legge c'era anche quella, accusata (tramite lettera ufficiale) dai dipendenti della comunità di non aver preso una posizione di condanna e di aver invece continuato a finanziare politici che l'hanno sostenuta apertamente.Venerdì 11 marzo, due giorni dopo il voto in Senato, è stata diffusa unastesso, in cui si legge: "Avevate bisogno di me come alleato più forte nella lotta per la parità di diritti e io vi ho deluso. Mi dispiace". Il Ceo dell'azienda, riconoscendo il feedback negativo dei dipendenti Disney, che esprimono "il loro dolore, la frustrazione e la tristezza per la risposta dell'azienda alla legge della Florida 'Don't say gay'", aggiunge infatti: "Parlare con voi, leggere i vostri messaggi e incontrarvi mi ha aiutato a capire meglio. È chiaro che non si tratti solo di una faccenda che riguarda una legge in Florida ma di".Oltre alle scuse ufficiali Bob Chapek ha anche delineato le azioni concrete messe in atto dalla Walt Disney Company in merito alla legge: "Al momento stiamo aumentando il nostro appoggio ai gruppi di sostegno per. Stiamo lavorando duramente per creare una nuova struttura per le nostre donazioni politiche, in modo che. E ad oggi stiamo sin attesa di una revisione", si legge nella lettera. Per la prima volta, infatti, durante una riunione annuale degli azionisti mercoledì scorso, Chapek ha rivelato di essere contrario alla legge che limita ciò che gli educatori possono dire sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle scuole. L'amministratore si è infatti reso conto della pressione mediatica e sociale sofferta dalla sua azienda per non aver espresso prima una posizione più forte, visto che in Florida Disney è uno dei più grandi datori di lavoro e detiene un. Il CEO sostiene inoltre di aver pianificato un incontro di persona con il, dalla cui firma dipende l'entrata in vigore della legge. Il quale, però, sembra irremovibile e in una nota fa sapere alla Disney: "Le aziende che hanno fatto una fortuna nel servire le famiglie dovrebbero capire che i genitori non vogliono che tutto questo venga introdotto nelle classi d'asilo dei loro figli. Le nostre politiche si baseranno sul bene dei cittadini della Florida, non sulle riflessioni delle multinazionali interessate".Dalla major arriva quindi la lettera di Chapek e impegni, almeno a parole, concreti contro la legge "Don't say gay". Ma nemmeno questa sembra essere bastata a placare le polemiche. Secondo quanto riportato dal magazine Variety, infatti, le scuse non avrebbero accontentato molti dipendenti, che dicono: “Èdi Chapek, una dichiarazione debole. Avremmo dovuto ricevere queste scuse il primo marzo, non settimane dopo, e in seguito all’approvazione della legge in Florida”. La posizione dell'amministratore appare: a inizio della scorsa settimana, in un memo interno, aveva in effetti motivato la mancata presa di posizione dell’azienda con la paura che schierarsi potesse rivelarsi “controproducente”. Poi però, una volta approvata, si era dichiarato ufficialmente contrario. Troppo tardi. Così come, per alcuni, lo stop ai finanziamenti politici non in linea con i valori della Disney appare poco credibile. Chapek ha annunciato anche(HRC) per sostenere i diritti LGBTQ+, ma l'organizzazione ha fatto sapere chela somma “finché non li vedremo costruire il loro impegno e sforzo pubblico al fianco delle associazioni LGBTQ+ per assicurarsi che proposte di legge pericolose, come quella del ‘Don’t Say Gay or Trans’ bill’ della Florida, non diventino leggi pericolose”.