Disturbi alimentari, il ministro sui mancati finanziamenti: "Fondo straordinario da 10 milioni"

I numeri dei Disturbi alimentari

Dieci milioni per il Fondo

Altre 32 prestazioni in esenzione

per rifinanziare il. È la somma annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci dopo le tante polemiche e voci critiche contro la decisione del governo di azzerare i finanziamenti Addirittura nei giorni scorsi era partita una raccolta fondi che andasse in qualche modo a compensare la mancanza di sostegno da parte dello Stato contro questa pandemia, che coinvolge oggi(il 90% di sesso femminile), un numero sottostimato per la difficoltà di riconoscere le reali condizioni di salute dei pazienti che spesso non si rendono nemmeno conto di esserlo.Ma soprattutto un dato costantemente in crescita, tanto che durante la presidenza Draghi, nella legge Bilancio 2022 era stato previsto un finanziamento diper il fondo, soldi destinati alle Regioni e per aggiornare i Lea ( Livelli Essenziali di assistenza ) su anoressia, bulimia e sindrome di alimentazione incontrollata. Passati i due anni? Chiusi i rubinetti statali, secondo quanto previsto dal governo Meloni. E allora sui social famiglie e operatori, ma anche moltissimi personaggi noti, dello spettacolo e dello sport, hanno iniziato a manifestare la loro preoccupazione, suonando un sempre più fortecontro questa scelta, che appunto mette a rischio milioni di persone. Il prossimo 19 gennaio era stata quindi messa in programma una protesta in 19 città promossa dalla rete di studenti universitari "Chiedimi come sto" e da Fiocchetto Lilla.Oggi Schillaci, rispondendo a un'interrogazione durante il Question time alla Camera, ha spiegato che nelle more dell'aggiornamento dei Lea "la legge di Bilancio 2022" aveva previsto "l'istituzione presso il ministero della Salute di un Fondo per il contrasto ai disturbi della nutrizione con una dotazione di 15 milioni per il 2022 e 10 milioni per il 2023". Entro il 31 ottobre, ha aggiunto, "le Regioni e Province autonome dovranno trasmettere una relazione di rendicontazione finanziaria. Per il momento sono state presentate al ministero delle relazioni intermedie da cui risulta chedel finanziamento edel finanziamento complessivo"."Nelle more della piena operatività del nuovo Nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), atteso per il primo trimestre 2024, al fine di garantire" ai pazienti "un'appropriata presa in carico da parte delle preposte strutture regionali ho in ogni caso deciso, con unche sarà proposto in conversione al cosiddetto, di mettere a disposizione del" dedicato, "pur in assenza della completa rendicontazione da parte delle Regioni, un fondo pari a 10 milioni di euro per il 2024".In risposta poi alle preoccupazioni espresse dalle associazioni di pazienti e familiari sul mancato rifinanziamento, l'esponente di governo precisa che con queste misure "sarà garantita finalmenteper l'erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti pazienti con tali disturbi, rendendo di fatto non più necessario un Fondo straordinario a carattere temporaneo che finora è stato sperimentato".Inoltre, grazie agli aggiornamenti dei Lea e del nomenclatore, i pazienti affetti da anoressia e bulimia potranno vedersi garantite. "Ad oggi - ha spiegato il ministro Schillaci - i pazienti affetti da anoressia e bulimia possono vederedi usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate per il monitoraggio del disturbo".