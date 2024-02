Divario scolastico in Italia: più istruiti uguale più occupati, ma tra Nord e Sud le cose cambiano

Tasso di scolarizzazione e di occupazione

Il divario territoriale

Test Invalsi: al sud e nelle isole i punteggi peggiori

. E spesso non è una bella notizia. Soprattutto perché nel nostro Paese le differenze ed i divari territoriali sono spesso molto marcati, anche in un settore delicatissimo come quello dell’, soprattutto se lo consideriamo dal punto di vista dell’. È noto infatti che un basso livello di istruzione rende 'più deboli', e maggiormente soggetti alla disoccupazione o alla precarizzazione , in momenti di crisi, come quello che siamo attraversando. Del resto, già all’epoca della crisi cosiddetta "dei mutui subprime", nel 2008, le analisi Ocse avevano dimostrato chiaramente come fossero soprattutto le persone meno scolarizzate a soffrire. In un, il livello di istruzione infatti è spesso uno degli elementi che contribuisce maggiormente a determinare la stabilità economica delle persone.Tra 2019 e 2020, in seguito all’emergenza sanitaria, il. Tuttavia, se tra i 30-34enni con titoli di studio più elevati il calo è stato di pochi decimi, tra i coetanei con al massimo un titolo secondario inferiore la quota è diminuita di oltre 3 punti, passando dal 56 al 52,5%. Unasignificativa se si considera che anche prima della pandemia il tasso di occupazione era già più basso tra le persone con minore scolarizzazione. Per avere un confronto si pensi che, sempre nella stessa fascia di età, per chi ha un titolo terziario (laurea o simili) il tasso di occupazione è passato dal 78,9% del 2019 al 78,3%, con una flessione una flessione di 0,6 punti. Tra chi ha un titolo secondario superiore, come il diploma, varia dal 69,5% al 68,2% (-1,3 punti). Il trend conferma ed amplifica quanto accaduto negli: nel 2008 i giovani con al massimo la licenza media erano infatti occupati in quasi 2/3 dei casi, e non vi era troppa distanza tra il tasso di occupazione dei diplomati (78,9%) e quello di chi possedeva un titolo di studio terziario (78,3%). A distanza di 12 anni, il calo dell’occupazione è stato di oltre 10 punti sia per chi ha al massimo un(-12,6 punti) che superiore (-10,7). Questi ultimi nel 2020 sonodei casi, contro il. Oltrenel tasso di occupazione dei giovani diplomati rispetto a quelli con un titolo terziario. Erano solo. Questo significa che avere una buona istruzione di base, bassi tassi di abbandono scolastico , un maggior numero di persone con titolo di studio elevato, rende un territorio più resiliente alla crisi.Ma cosa accade se scomponiamo il dato a livello territoriale? Secondo quanto riporta openpolis.it , i testnell’anno scolastico 2020/21 “hanno indicato una notevoledel Paese. In termini di macroaree, i risultati maggiori si riscontrano nel Nord-est, con risultati medi significativamente superiori rispetto alla(punteggio pari a 202,5, a fronte di un dato nazionale di). Seguono il centro Italia (199,3), il nord-ovest (198,6) e il sud (ripartizione che ai fini Invalsi comprende solo Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, con 190,6). Pur nelle differenze, la distanza rispetto alla media nazionale degli apprendimenti non è considerata statisticamente significativa per questi territori. Mentre ha un punteggio significativamente inferiore alla media italiana la ripartizione sud e isole (comprendente Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)”.Scendendo a livello locale, comune per comune, sottolineano ancora gli analisti di Openpolis, “sono soprattutto i comuni del centro-nord, e in particolare quelli dell’Italia nord-orientale, a mostrare i livelli più alti in termini di apprendimenti in italiano, arrivati in terza media”. In particolare, “se si isolano inei test Invalsi, nessuno si trova nel mezzogiorno. Sono 6 quelli del nord-ovest, peraltro tutte città lombarde: Sondrio, Pavia, Lecco, Como, Monza e Bergamo. Cinque si trovano nel nord-est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: Belluno, Rovigo, Padova, Pordenone e Udine. Quattro infine appartengono all’Italia centrale: Perugia, Siena, Macerata e Ascoli Piceno”.Viceversa, i capoluoghi con iper le terze medie in italiano si trovano. Tra questi riporta openpolis “spiccano le città siciliane: 6 su 15 (Trapani, Palermo, Messina, Caltanissetta, Catania e Siracusa). Da notare che la sedicesima in classifica sarebbe un altro capoluogo dell’isola: Agrigento, con un dato di un centesimo superiore rispetto a Siracusa (ma nella sostanza a pari merito con quest’ultima). Tra le 15 compaiono anche 4 comuni pugliesi (Taranto, Trani, Barletta e Brindisi), 2 calabresi (Crotone e Vibo Valentia) e uno campano (Napoli)”. Nella classifica sono tuttavia presenti anche due città del centro-nord. Parliamo della piemontese Vercelli e della toscana Prato. “Si tratta di dati che - in una fase come questa - devono essere necessariamente portati all’ordine del giorno nel dibattito pubblico. Intervenire su quello che ragazze e ragazzi apprendono oggi, infatti, significa. E quindi anche quelle dell’intera società nei prossimi anni” concludono gli analisti di Openpolis.