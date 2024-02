Donald Trump colpevole di abuso sessuale e diffamazione verso Jean Carroll

I capi di imputazione

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato condannato da un tribunale di Manhattan a pagare 5 milioni di dollari di danni alla scrittrice, che aveva accusato l’ex presidente di averla aggredita sessualmente in un grande magazzino di Manhattan anni fa e di averla diffamata dopo che aveva reso pubblica la violenza.Donald Tramp (76 anni) è quindi colpevole di, quindi, ma non diai danni della scrittrice, oggi 79enne,, all’epoca giornalista del magazine Elle. Una violenza che ha avuto luogo nei camerini di un grande magazzino nel 1996.Questo il verdetto raggiunto nelcontro il tycoon, condannato a pagare un indennizzo di. Secondo la giuria della corte di Manhattan, l’ex presidente degli Stati Uniti non ha stuprato la scrittrice nei camerini di un grande magazzino nel 1996, ma l’ha aggredita sessualmente e l’ha poi diffamata:“Se avessi violentato Carroll sarei stato denunciato dopo pochi minuti”, ha attaccato l’ex presidente, la cui linea difensiva si basa sul fatto che la donna ha denunciato la violenza nel 2019, quasi trent’anni dopo i la violenza avvenuta nel grande magazzino Begdorf Goodman nel 1996.“La storia più ridicola e disgustosa mai inventata”. Così Trump aveva definito le accuse dia suo carico da parte della giornalista e scrittrice Jean Carroll in una testimonianza registrata che era stata mostrata, in parte, alla giuria del processo in corso a Manhattan. “Se avessi violentato Carroll sarei stato denunciato dopo pochi minuti”, ha attaccato l’ex presidente, la cui linea difensiva si basa sul fatto che la donna ha denunciato la violenza nel 2019, quasi trent’anni dopo i la violenza avvenuta nel grande magazzino Begdorf Goodman nel 1996. La testimonianza di Trump è stata mostrata per intero lo scorso 4 maggio.è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essereper reati penali nella storia americana. L'accusa nei suoi confronti, formalizzata il 30 marzo scorso dalla procura di Manhattan, è di averper farla tacere sulla loro relazione, ovviamente extraconiugale. "Zero, zero. Il presidente Trump non accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c'è alcun crimine", tuonò il suo legale, Joe Tacopina in un'intervista a NBC News., meglio conosciuta come Stormy Daniels, 44 anni, è un'ex attrice pornografica e regista statunitense, inserita nella Halls of Fame da AVN, XRCO e NightMoves. La sua fama, però, era appunto legata al mondo degli spettacoli per adulti e probabilmente nemmeno lei si sarebbe mai aspettata di finire sulle prime pagine di tutto il mondo. Eppure è stata proprio lei a rendere Donald Trump. Nata a Baton Rouge, in Louisiana, da bambina è cresciuta in una casa di campagna, dove ha trascorso un'infanzia difin da quando aveva appena 9 anni. Lo racconta lei stessa nel libro "Full Disclosure". I primi passi nell'industria del porno li ha mossi quando era al liceo, facendo la spogliarellista. La sua è stata però un'ascesa repentina vino ai vertici del settore, che l'ha premiata come regista, scrittrice e star. Il primo incontro con Donald Trump risale al 2006, quando il ricco imprenditore newyorkese era da poco sposato con Melania ed era appena divenuto papà di Barron. Tra i due c'è stato un vero colpo di fulmine: l'allora 60enne notò la giovane attrice porno, bionda e dirompente, e la invitò prima a cena e poi nella sua camera. Una volta iniziata quellaci furono vari incontri e contattai tra i due, con il tycoon che le telefonava da un numero privato chiamandola Honeybunch (vezzeggiativo traducibile come 'tesorino') e le prometteva di farla apparire nel reality show "The Apprentice". Dopo alcuni mesi, però, Clifford non gli ha più risposto e nel 2016, dopo la candidatura alla Casa Bianca, la pornostar ha fiutato il possibile affare cercando didella sua relazione con Trump ai media e ai tabloid, inizialmente però senza successo. Ma la pubblicazione dei fuori onda di "Access Hollywood", in cui Trump descriveva con linguaggio volgare la suae raccontava come toccava le donne, ha reso molto appetitosa per i giornalisti la storia di Stormy Daniels. L'ex legale e fixer del presidente, Michael Cohen, allora propose alla pornostar 130mila dollari in cambio del suo silenzio, compenso accettato dalla donna, che firmò l'accordo sul set del suo ultimo film da pornostar.La condanna odierna è una macchia che rischia di allargarsi come olio sulla sua candidatura alle presidenziali dell’anno prossimo. E sempre perché le coincidenze hanno un peso, questa bomba è scoppiata proprio nel giorno in cui, sua consorte, si è pubblicamente esposta dicendosi entusiasta di tornare a essere fort lady, e garantendo sulla integrità del tycoon nel suo impegno istituzionale."L’intero caso è fasullo ed è politico – è la prima reazione del portavoce del tycoon –. Prende di mira il presidente Trump perché ora è super favorito per essere eletto ancora una volta presidente degli Stati Uniti". Il team di Trump ha dichiarato che: "Il continuo abuso della nostra grande Costituzione per fini politici è disgustoso e non può essere tollerato. La nostra nazione è in guai seri quando affermazioni prive di prove o testimoni oculari possono invadere i nostri tribunali per ottenere punti politici". Resta comunqueche un presidente degli Stati Uniti viene ritenuto responsabile di un’aggressione sessuale.La giuria nella causa civile di E. Jean Carroll contro Donald Trump è stata istruita sul fatto che una persona è responsabile diquando sottopone un’altra persona a contatti sessuali senza il suo consenso. Secondo la legge di New York, spiega il sito della Cnn, per “contatto sessuale” si intende “qualsiasi contatto con le parti sessuali o altre parti intime di una persona allo scopo di gratificare il desiderio sessuale di una delle parti”. Secondo la legge dello Stato, una persona è responsabile diquando costringe un rapporto sessuale con un’altra persona senza il suo consenso. Ai fini di questa legge, per “rapporto sessuale” si intende “qualsiasi penetrazione, per quanto lieve, del pene nell’apertura vaginale”. Sia l’abuso sessuale sia lo stupro sono. La giuria non ha ritenuto che Carroll avesse provato lo stupro, ma ha ritenuto che Trump avesse commesso un abuso sessuale, consentendole di ricevere un risarcimento per la sua richiesta di risarcimento civile.La scrittrice Jean Carrol ha accusato il tycoon di averla stuprata dopo che i due si erano conosciuti a una festa e lui le aveva chiesto dei suggerimenti per un regalo. “È stata una sensazione orribile. Ha messo la mano dentro di me e girato il dito”, ha raccontato la scrittrice. Carroll ha anche spiegato perché non avesse mai denunciato l’ex presidente prima del 2019. “Mi vergognavo, pensavo fosse colpa mia”, ha detto con la voce strozzata dalle lacrime. L’esperienza terrificante “l’ha segnata per sempre” e non è mai più riuscita ad avere una relazione amorosa. In aula ha dovuto anche giustificarsi per non aver urlato (“ero pietrificata dalla paura”). La giuria non ha creduto alla versione di uno stupro ma non ha avuto dubbi sull’aggressione sessuale.