Donne di conforto: morta a 92 anni l'ultima schiava sessuale taiwanese

Da quel momento non ha mai più taciuto, ma ha portato il suo terribile racconto in giro per il mondo. Oggi però, ormai molto anziana,

teme di non avere più tempo per chiudere la sua vicenda.

Donne di conforto, a Taiwan è morta all’età di 92 anni l’ultima 'schiava sessuale' dell’esercito giapponese durante la Seconda Guerra mondiale: "Ma non si può voltare pagina su una ferita della storia umana”. A riferirlo è la Bbc, rilanciando il messaggio dellache con altri attivisti si sono impegnati a continuare la propria lotta in memoria delle “”, ragazze rapite dai soldati per servire nei“Le donne piangevano ma non c’importava se le donne vivevano o morivano. Noi eravamo i soldati dell’imperatore. Sia nei bordelli militari sia nei villaggi, violentavamo senza riluttanza“, l'agghiacciante ricorso dell'ex militare giapponese, testimone di questa tragica pagina di storia, .Secondo stime concordanti, durante il conflitto del 1939-1945,furono resedall’esercito giapponese, cittadine principalmente della Corea del Sud ma anche da Taiwan, Cina e Indonesia. A Taiwan, governata dal Giappone dal 1895 al 1945,si erano fatte avanti nel corso degli anni come sopravvissute a questa forma di schiavitù, secondo la Taipei Women’s Rescue Foundation, che stima ce ne fossero almeno. Per il ministero degli Esteri dell’isola, la loro vicenda rappresenta una “ferita nella storia umana”. Per, del ministero degli Affari esteri di Taiwan, “il governo ha attribuito grande importanza alla dignità e al benessere delle ex taiwanesi sopravvissute. Ha continuato a esprimere preoccupazione al governo giapponese e a sollecitare la parte giapponese ad affrontare la nostra richiesta di scusarsi etaiwanesi e le loro famiglie”.Secondo la stessa fondazione, in realtà l’ultima sopravvissuta conosciuta dell’isola - che non voleva che il suo nome fosse reso pubblico e quindi è stata chiamata semplicemente “nonna” - è morta il 10 maggio all’età di 92 anni. La notizia della sua morte è stata però resa pubblica solo dopo un funerale privato. “Continueremo a sostenere il programma di studi, il Museo di storia nazionale e i libri di storia di Taiwan che dovrebbero registrare la verità storica delle ‘donne di conforto’/schiave sessuali militari a Taiwan, in modo che questa storia non scompaia a causa della morte delle nonne”, ha dichiarato la Taipei Women’s Rescue Foundation.La schiavitù delle donne in tempo di guerra in Giappone è una. Sebbene il governo giapponese abbia riconosciuto le atrocità del passato, secondo gli osservatori più critici, nel corso dei decenni, i funzionari si sono rifiutati di assumersi la piena responsabilità della schiavitù sessuale. Il governo giapponese ha affermato che le vittime sono state reclutate da civili in bordelli militari gestiti commercialmente. La querelle ha scatenato proteste a Taiwan, con gruppi di donne che hanno fatto pressioni per ottenere un risarcimento per i sopravvissuti, risarcimento che ad oggi solo la Corea del Sud ha ricevuto formalmente.Approssimativamente i tre quarti delle donne in questione morirono e la maggior parte delle sopravvissute perse la fertilità a causa dei traumi e delle malattie trasmesse. Molte storie sono state raccontate su orrori, brutalità, sofferenze e inedia delle donne olandesi nei campi di prigionia giapponese., professore emerito della Divisione di ricerca del Pacifico asiatico all’Università Nazionale Australiana, scrisse riguardo ai bordelli creati dai giapponesi a Rabaul, nelladurante la seconda guerra mondiale. Nei suoi scritti, Nelson cita il diario di, un soldato prigioniero di guerra a Rabaul. Thomas scrisse che le donne che lavoravano nei bordelli "erano al servizio di 25-35 uomini al giorno" e che erano "vittime della tratta di schiavi".Nelson cita inoltre Kentaro Igusa, un chirurgo della Marina giapponese, distaccato a Rabaul. Igusa scrisse nelle sue memorie che le donne continuavano il loro lavoro nonostante infezioni e gravi disagi, anche se “gridavano e imploravano aiuto”.Trent'anni fa ha reso pubblica la sua tremenda storia dida parte dell'esercito giapponese nellaAlla veneranda età di 93 anni l'attivista dà il volto a un gruppo sempre più esiguo (sono ormai solo nove) dialla schiavitù sessuale in Corea del Sud, che dall'inizio degli anni Novanta chiede al governo giapponese di ammettere la propria colpa e di presentare scuse sincere e inequivocabili. Come raccontato su Luce!, Lee Yong-soo , che all'inizio degli anni novanta ha denunciato pubblicamente quel periodo buio nel suo passato, oggi non si vuole arrendere all'insensibilità della diplomazia giapponese e nonostante lo scorrere inesorabile del tempo renda questa sua battaglia sempre più difficile. La sua ultima - e forse definitiva - impresa è quella di convincere i governi della Corea del Sud e del Giappone asulla schiavitù sessuale chiedendo giustizia alle Nazioni Unite.Lee è a capo del gruppo internazionale di sopravvissuti che la scorsa settimana ha inviato una richiesta agli ispettori dell'Onu per i diritti umani affinché Seul e Tokyo si rivolgano congiuntamente alla. Il gruppo vuole anche che il governo coreano avvii una procedura di arbitrato contro il Giappone se Tokyo non accetterà di portare il caso di fronte agli esperti. Per la 93enne è difficile essere paziente quando intorno a lei i sopravvissuti continuano a morire. Si preoccupa poi che la loro vicenda vengadagli evidenti sforzi del Giappone di minimizzare la natura coercitiva e violenta della schiavitù sessuale della Seconda Guerra Mondiale e di escluderla dai libri di scuola.