Due attiviste Lgbtq+ condannate a morte in Iran per aver diffuso "la corruzione sulla terra"

La fuga interrotta verso la libertà

Accuse fasulle per condannare l'omosessualità

sono state condannate a morte in Iran, secondo quanto affermano i gruppi per i diritti umani. Zahra Sedighi Hamadani, 31 anni, e, 24 anni, sono state processate a Urmia (capoluogo della provincia dell’Azerbaigian occidentale, nel nord-ovest dell’Iran) con l'accusa dinel Paese. A denunciarlo è Amnesty International, che lanciaper la loroliberazioneee e perché le sentenze e le condanne vengano annullate. Sono circa 1700 le firme già registrate, sulle 2mila richieste. "". È questa l'accusa rivolta dalle autorità iraniane alle due ragazze, le quali avrebbero anchedella Repubblica islamica. Secondo informazioni ottenute dall'associazione umanitaria, il verdetto di colpevolezza e le sentenze si basano su ragioni discriminatorie legate all'orientamento sessuale reale o percepito e/o all’identità di genere delle due donne e, nel caso di Zahra Sedighi Hamadani, al suo pacifico attivismo per i diritti Lgbtq+ Sedighii Hamedani ha due bambini che, purtroppo, già dall'ottobre 2021 non vedono la loro mamma: la 31enne, infatti, è stata arrestata lo scorso anno mentre cercava di attraversare il confine iraniano con la Turchia per, fa sapere l'ong. Mesi prima era stata protagonista di un documentario della BBC sulle violenze e gli abusi subiti dalla comunità nella regione. Amnesty l'ha descritta come una "paladina dei diritti umani gender non-conforming" che è stata detenuta "esclusivamente in relazione al suo, alla suae ai suoi post sui social media e alle sue dichiarazioni in difesa dei diritti Lgbt". Prima di cercare asilo politico in Turchia, la donna ha pubblicato un video in cui affermava: "Voglio che sappiate quante angherie subiamo noi persone Lgbtq+". "Rischiamo la vita per le nostre emozioni. Ora sto viaggiando verso la libertà - scriveva -. Se non ce la farò,". Il gruppo di attivisti Hengaw non ha invece rilasciato alcun dettaglio su Choubdar. Una settimana fa l'Iran ha confermato le condanne a morte, ma ha detto che le due sono state condannate per il reato die non per il loro attivismo. L'accusa nei suoi confronti è stata formulata per la prima volta dalla televisione di Stato iraniana a novembre. Un notiziario affermava che la giovane aveva promesso alle donne iraniane un'istruzione superiore, un lavoro e una vita migliore nel Kurdistan iracheno, per poi venderle invece come schiave. Si affermava inoltre che la SarehÈ purtroppo comune che le autorità iraniane perseguano gli omosessuali con. Secondo la legge iraniana, il sesso tra due uomini è punibile con la morte, ma le autorità spesso accusano le persone di reati come stupro, incesto o traffico di droga. Negli ultimi anni nel Paese ha preso forma un vivo movimento Lgbt clandestino, ma questo sembra averdelle autorità. Le bandiere arcobaleno sono state date alle fiamme insieme a quelle degli Stati Uniti e di Israele e sono stati segnalati arresti per aver utilizzato app per incontri LGBT. Solo pochi giorni fa, il presidente del Paese, Ebrahim Raissi, si è riferito agli omosessuali usando parole estremamente offensive e ha descritto l'" e "barbarie moderna". A marzo, la Guida suprema Ali Khamenei ha definito l'omosessualità come parte della "" diffusa nella civiltà occidentale. Secondo la legge iraniana, sia Zahra Sadiqi Hamedani che Elham Choubdar hanno il diritto di appellarsi alla Corte Suprema, ma le prospettive di ribaltare la sentenza sono scarse. La Corte ha purtroppo la reputazione di approvare le sentenze più dure, quando si tratta di accuse considerate