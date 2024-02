Educazione sessuale ai bambini della scuola elementare. Pro Vita: "Basta ideologie gender"

L'educazione sessuale a scuola

La protesta: "No all'ideologia gender a scuola"

In unadi Ceresara, Mantova, arriva un progetto dedicato all'. L'istituto ha infatti organizzato per il prossimo 31 maggioche risponderà alle domande deglisulla sessualità e l’affettività. Ma l’associazionenon ci sta e ne ha già richiesto l'annullamento, sostenendo che si tratta dell'ennesimo tentativo di infiltrazione nelle scuole italiane dei più estremi sostenitori delle "".Parlare agli alunni di quinta elementare die die farlo attraverso le questioni che gli stessi bambini potranno sollevare con lo psicologo che, il 31 maggio prossimo, sarà a loro disposizione a scuola per trattare insieme questi delicati argomenti. È il progetto messo in piedi dall’istituto comprensivo di Ceresara, piccolo comune nel mantovano, con tanto di circolare sul programma dell'incontro. Nella seconda pagina del documento si leggono le possibili tematiche da affrontare (attraversodegli studenti) insieme all'esperto: tra queste sono elencate anche, argomenti che hanno scatenato la polemica. Anche se, come riporta l’ANSA, la preside Anna Raccuia ha voluto precisare: "Nei giorni scorsi ha fatto un incontro con i genitori e nessuno ha posto obiezioni. Visto che, i genitori possono anche non iscrivere i loro figli. Noi vogliamo solo dareai nostri ragazzi". La dirigente scolastica ha anche ricordato che questi progetti sono previsti a livello nazionale dal ministero e che erano stati bloccati dalla pandemia di Covid-19 ma non cancellati.Ma è bastato solo far uscire la notizia di questo progetto che è montata la protesta. L'ennesima, ci sarebbe da dire, dopo quelle provocate dal Ddl Zan e dalla proposta di introduzione a scuola di giornate (come la recente dedicata alla lotta all'omotransfobia ) dedicate ad affrontare temi legati alla sfera sessuale. A prendere l'iniziativa è stata l’associazione, che ne ha chiestomanifestando il proprio dissenso contro le cosiddette " ideologie gender nelle scuole ".Ma sulla questione è intervenuto anche ilche, dopo aver incontrato le associazioni, ha annunciato di stare lavorando per impedire gli incontri. "Condivido con loro (i membri di Pro Vita, ndr) laper i ripetuti tentativi di infiltrazione che le scuole italiane stanno subendo da parte dei più estremi sostenitori delle ideologie gender - dice in una nota inviata a Orizzonte Scuola -. Le forzature sull’attivazione delleche mi vengono segnalate quotidianamente sono, purtroppo, solo la coda di un fenomeno attivo da tempo, che mira a, perfino quelli in tenera età, in modo da convincerli a percepirsi non più come maschi e femmine ma come sessualmente fluidi ". "Siamo di fronte a un modo di agire inaccettabile da parte di questi, che molto spesso si giovano dell’appoggio più o meno consapevole di alcuni dirigenti scolastici. Proprio in queste ore sono al lavoro per impedire che in una scuola di Mantova a bambini di 9-10 anni vengano proposte lezioni (di educazione sessuale) - continua il Sottosegretario -. Si vuole turbare la serenità di alunne e alunni piccolissimi con, tanto che gli stessi insegnanti si sono tirati indietro rispetto alla circolare diffusa dalla scuola. Un’operazione – conclude Sasso – portata avanti in spregio del buon senso e del patto educativo tra scuola e famiglie".