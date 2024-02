Elena Osipova, che fine ha fatto la "nonna russa" che era stata arrestata in piazza a San Pietroburgo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

Era stata arrestata a 76 anni per aver manifestato per la pace in piazza a San Pietroburgo, in. Era diventata famosa come la "", che dopo essere, non ha temuto le repressioni della polizia russa pur di protestare contro la. Ma che fine ha fatto oggiEra lo scorsoquando Elena Osipova vennein piazza a San Pietroburgo. La 76enne (il giorno in cui fu arrestata si pensava avesse 80 anni) stava protestando contro la guerra in Ucraina, brandendo in mano due cartelli: "Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe", aveva scritto la signora su uno dei due cartelli. Per quella protesta, Elena Osipova fu portata via dalla polizia e arrestata. Dopo un paio di giorni di fermo,. Elena Osipova però non si perse d'animo e decise di continuare a mostrare il suo coraggio in piazza. Lo scorso, infatti, come dimostrano alcuni video amatoriali pubblicati su Twitter, Elena Osipova fu vista di nuovo in strada a San Pietroburgo a manifestare per la fine della guerra in Ucraina.Un nuovo cartello in mano. Più che un cartello,, animale simbolo della pace. Davanti a Elena Osipova altri manifestanti che in coro gridano: "нет войне, нет войне" che in russo vuol dire "". Proprio come cantavano gli altri manifestanti in piazza con Elena a San Pietroburgo, lo scorso 3 marzo, la prima volta che la 76enne fu arrestata.Ma la sua protesta non è terminata nemmeno questa volta, perché ilè stata scattata una foto a Elena Osipova che, con nuovi cartelli in mano, era scesa ancora una volta in piazza a San Pietroburgo per manifestare contro la guerra. La polizia russa, come dimostra unascattata successivamente, portò via per l'ennesima volta la donna,un'altra volta. Ecco la foto:Finita qui la sua protesta? Niente affatto., San Pietroburgo. Dopo una settimana dal secondo fermo della polizia, Elena Osipova è scesa in strada di nuovo, con altri cartelli in mano. Sempre, sempre con il suo cappellino nero e la sciarpa stretta intorno al collo. Anche questa volta come è andata a finire? Elena Osipova è stata portata nuovamente via dalla polizia. Terza volta che la 76enne viene arrestata.Questa, almeno fino ad oggi, è l'ultima volta che Elena Osipova è stata vista in strada a protestare contro la guerra in Ucraina. Lo scorso 21 marzo la 76enne ha rilasciato alcune dichiarazioni a, un giornale online indipendente in lingua inglese con sede a Mosca. Intanto, si è scoperto che la 76enne èche da tempo manifesta contro le repressioni russe, sempre nello stesso modo: esibendosi in strada da sola con i cartelli che lei stessa dipinge. Nell'ottobre del, ha raccontato Elena Osipova, la signora scese in strada e si recò a Palazzo Mariinsky, sede del parlamento di San Pietroburgo, per protestare contro l'assalto al Teatro Dubrovka di Mosca compiuto dalla polizia russa a seguito del sequestro di civili da parte di militanti ceceni. Da sola si esibì in piazza con un cartello che recitava: "Signor Presidente! Urgentemente cambia rotta. Lascia andare la Cecenia!".Nel 2017 fece scalporenel quale Elena Osipova, che manifestava a sostegno della pace durante la parata del Giorno della Vittoria, venivadai passanti. Nel video si vede Elenacon alcune signore. Una di queste, palesemente contraria ai messaggi di pace che Elena stava mostrando,a uno dei cartelli della signora. Poi sempre nello stesso video si vede spuntare una mano che prova a strappare via uno dei cartelli della donna. Elena Osipova reagisce stringendo a sé i suoi due cartelloni. "Per me essere arrestata non è una novità - ha detto Elena Osipova a The Moscow Times - Devo aver visto l'interno di ogni distretto di polizia della città in tutti questi anni. Dal 2002 penso di essere stata più volte in ogni stazione di polizia". Le sue detenzioni, ha raccontato la signora, normalmente si concludono conche spesso lei non paga: "Sì, mi hanno trattenuto e multato. Ma non ho pagato le multe. Non ho niente con cui pagarle. La mia pensione è piccola. Per me era impossibile pagare, così hanno iniziato a trattenere i soldi dalla mia pensione". La polizia, ha ancora spiegato Elena a The Moscow Times, ha ormai smesso di arrestarla e multarla. Ora viene trattenuta solo per essere fotografata. Elena è stata intervistata dal Moscow Times in strada, dove si trovava. Durante l'intervista una signora è passata di lì e le ha detto: "Grazie mille per quello che fa. Ci vuole così tanto coraggio". "Grazie a lei - ha risposto la 76enne - Sono quasi morta quando ho sentito chetutto questo. È spaventoso". La donna prima di andarsene e lasciar continuare l'intervista di Elena Osipova a The Moscow Times ha salutato così Elena Osipova: "Non è affatto vero. I numeri reali sono molto più piccoli. È solo propaganda. Grazie e buona fortuna!".