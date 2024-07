Eutanasia di coppia: scelgono di morire insieme dopo 50 anni di matrimonio

Finché morte non ci separi. È proprio il caso di dirlo per una coppia olandese, sposata da quasi 50 anni, che ha deciso di morire per mezzo di quella che nel loro Paese, l'Olanda, viene chiama “duo-euthanasia” o eutanasia di coppia. È la storia di Jan Faber, 70 anni, e di sua miglie Els van Leeningen, 71, che a inizio giugno hanno deciso di porre fine alle loro sofferenze ancora una volta mano nella mano. La loro vicenda è stata raccontata dalla BBC qualche giorno fa.

La storia della coppia

I due si erano conosciuti all'asilo per poi perdersi di vista fino all’età adulta, quando Faber giocava a hockey per la squadra nazionale giovanile dei Paesi Bassi, prima di diventare un allenatore sportivo, e van Leeningen studiava come insegnante di scuola elementare. Si sono spostati, hanno avuto un figlio e hanno deciso di vivere secondo una passione in comune, quella per l’acqua, tanto che la loro abitazione è presto diventata una barca, ormeggiata sui canali olandesi quando non la usavano per girare i Paesi Bassi.

Jan Faber ed Els van Leeningen hannos celto l'eutanasia di coppia in Olanda

Poi, nel 2003, iniziano i problemi. La loro routine venne spezzata dai primi dolori alla schiena dell’uomo, dovuti al lavoro pesante (trasporto merci). Un intervento chirurgico che però non gli ha portato alcun miglioramento, lo porterà anni dopo a dover lasciare il suo impiego, quasi impossibilitato a muoversi a causa delle forti sofferenze. E proprio da quel momento inizia a parlare di eutanasia. Jan si unisce alla Nvve, l'organizzazione olandese per il diritto alla morte, spiegando alla famiglia quindi non voleva vivere troppo a lungo con le sue “limitazioni fisiche”.

Qualche anno più tardi, nel 2018, è stato il turno di Els. La donna ha iniziato a mostrare i primi segni di demenza, che inevitabilmente l’hanno costretta ad abbandonare l'insegnamento. Quando poi nel 2022 ha scoperto che le sue condizioni non sarebbero migliorate, la coppia ha deciso di morire insieme. Poco prima del giorno fissato per l’eutanasia, il 3 giugno, il marito, parlando con giornalista BBC ha detto: "Se prendi molte medicine, vivi come uno zombie. Quindi, con il dolore che provo e la malattia di Els, penso che dobbiamo fermare tutto questo”. E così hanno fatto, i primi di giugno appunto, uniti fino all’ultimo respiro.

Il ricordo del figlio

All'amore della coppia fa da controparte il dolore del figlio che, sempre alla BBC, ha parlato di "un giorno strano” in cui si è trovato a “perdere entrambi i genitori". "Ricordo che stavamo cenando e ho avuto le lacrime agli occhi quando ho pensato che quella era la nostra ultima cena insieme. L'ultima mezz'ora è stata difficile. I medici sono arrivati e tutto è successo rapidamente. Seguono la loro routine e poi è solo questione di minuti", il ricordo straziante del figlio.

In Olanda aumenta l'eutanasia di coppia

Bisogna infatti ricorda che in Olanda l'eutanasia e il suicidio assistito sono legali nei casi in cui i medici valutino la sofferenza fisica o psicologica priva di prospettive di miglioramento. Non a caso, nel corso del 2023 sono stati 9068 i cittadini olandesi che hanno scelto di sottoporsi alla morte volontaria assistita. Si tratta del 5% dei decessi totali. E in 33 dei casi si è trattato di duo-eutanasia che ha coinvolto 66 persone lo scorso anno. Eutanasia di coppia scelta anche nello scorso febbraio da Eugenie van Agt-Krelberg e il marito Dries van Agt, ex premier olandese fondatore dell'associazione The Rights Forum.