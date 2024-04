Perché l’aggressione a Federico Fashion Style: il pugno in treno, l’ospedale, la paura

Roma, 19 aprile 2024 – “Ho vissuto un incubo. Sono stato aggredito. E solo perché sono gay”. Queste le parole di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, volto di Real Time e conosciutissimo parrucchiere. La sua attività, che si divide in vari negozi sparsi per l’Italia, è molto seguita sui social. Anche grazie al “Salone delle Meraviglie”, la fortunata serie del canale del bouquet Discovery.

Lauri è stato vittima di un’aggressione da parte di un uomo. Uno sconosciuto che “ha iniziato a filmarmi con il telefonino in treno. Gli ho chiesto di smettere, lui ha negato ed è iniziata l’aggressione”.

Federico Fashion Style fa outing

Il noto coiffeur racconta di essere uscito dal salottino del treno ad alta velocità che aveva prenotato per chiedere informazioni al personale visto che il convoglio, per un problema sulle linee, era fermo da diverse decine di minuti.

“E’ nel momento in cui stavo parlando con lo staff del treno che quell’uomo mi ha ripreso”. Lauri chiede al viaggiatore di non filmarlo, “lui ha negato che mi stesse filmando e mi ha dapprima insultato. Epiteti irripetibili, che hanno toccato anche il mio orientamento sessuale”.

Da lì gli animi si sono scaldati. Al culmine, l’uomo ha sferrato un pugno a Lauri mandandolo in ospedale con una prognosi di 15 giorni.

“Ora basta urlare fr…, è assurdo essere insultati per il proprio orientamento sessuale”, racconta Lauri in una intervista post aggressione al Corriere della Sera e sulle sue storie di Instagram, dove ha postato un video dall’ospedale.

Una vicenda che il coiffeur non vuole chiudere qui, anzi ha deciso di andare per vie legali. “Ho i testimoni”, dice ancora sconvolto. Dopo il pugno sono intervenute le forze dell’ordine, chiamate dal personale del treno, oltre all’ambulanza che ha appunto accompagnato Federico Fashion Style in ospedale.