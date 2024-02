Federico Fashion Style fa coming out in tv: "Credo di amare le persone dello stesso mio sesso"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

”. Con queste parole Federico Fashion Style , all’anagrafe Federico Lauri , fa coming out in diretta tv. Il parrucchiere e hair stylist televisivo confessa di essere gay nel corso dell'intervista nel salottino di Silvia Toffanin a “ Verissimo ” nella puntata in onda sabato 21 gennaio. La notizia, già sospettata da molti, viene svelata dall'hair stylist , che fa un vero e proprio coming out , a seguito della difficile situazione con la sua ex,, dalla quale si è recentemente separato. I due a quanto pare non sono riusciti a trovare un accordo pacifico per quanto riguarda la gestione della“Quella con Letizia (l'ex moglie, ndr)” puntualizza subito il Federico Fashion Style ricordando che con la madre di sua figlia sono stati insieme per circa 17 anni. “Non volevo fare del male a una persona che mi ha dato la gioia di mia figlia. In passato abbiamo avuto unacon unaa. Poi ho capito che non poteva più andare. Quando ho parlato con lei l'ho fatto a cuore aperto, non nascondendole nulla.” dice ancora il parrucchiere spiegando che “tre anni fa le dissi: ‘Non posso darti ciò che desideri, perché amo le persone del mio stesso sesso, sono gay '”. Federico Fashion Style , consapevole di essere nato con questo orientamento sessuale , lo ha tenuto nascosto a se stesso e agli altri soprattutto per proteggere la figlia. “Ho provato esperienze con persone del mio stesso sesso, ho capito che. Letizia lo sapeva già, ma è rimasta con me ugualmente” aggiunge sottolineando di non aver avuto “una vita parallela, perché lei sapeva:. È facile parlare, ma tutti abbiamo scheletri nell'armadio. Se non l'ho detto prima era solo per tutela di mia figlia. Ma ora è giusto che lo sappia da me”.Adesso per il parrucchiere inizia una nuova vita. “” ammette Lauri che, cresciuto in una famiglia tradizionale con un padre all’antica, si è sempre limitato nei sentimenti. “Ma a mia figlia, quando sarà il momento, le dirò di” aggiunge. “Avevo paura a dirlo ai miei genitori ma anche loro già avevano capito e mi hanno semplicemente ricordato che loro vogliono solo la mia felicità”. L'intervista si conclude con un messaggio: “A”. E l'abbraccio con la Toffanin che dice: “”.