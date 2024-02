Fedez: "Volevo andare in Rai a parlare di salute mentale". E rilancia la campagna Avis

Fedez: "Volevo andare in Rai a parlare di salute mentale ai giovani"

Le parole all'uscita dall'ospedale: "Ero moribondo"

"Grazie ai donatori di sangue"

"Sono molto felice di essere tornato a casa". La faccia distesa, finalmente, un sorriso che sembra dire: è passato, anche questa volta ho vinto io. Fedez è stato dimesso dall'ospedale di Milano dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale. Rientrato ieri sera nella sua casa, è tornato ad apparire in stories parlate nel primo pomeriggio di sabato 7 ottobre. Il ritorno da convalescente, con qualche consapevolezza in più e la volontà di condividere la propria esperienza per sensibilizzare i suoi fan e non solo sull', in particolare la donazione di sangue e la cura della salute mentale. "Volevo ribadire i ringraziamenti a tutto lo staff medico e infermieristico del Fatebenefratelli. E anche- aggiunge - che mi ha lanciato un bellissimo appello in questi giorni a cui rispondo in maniera assolutamente positiva e in queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue". Nella clip successiva il rapper pubblica quindi: in video Giulia, una donatrice, si trova nella sede Avis di Milano che chiede a Federico di aiutarli a promuovere la pratica, "Dobbiamo farlo insieme".In un'intervista al Corriere della Sera, Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe dell'artista), torna a parlare di una questione rimasta in sospeso, almeno da parte sua, a causa del ricovero: "Volevo andare in Rai per parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale.è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze. Forse ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe potuti aiutare a sentirsi meno soli".Il 33enne era stato, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, ma da viale Mazzini era arrivatoalla sua presenza in un programma della tv pubblica. Una presa di posizione non condivisa dalla conduttrice né, a quanto pare, dall'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, che aveva parlato di "decisione editoriale" dieci giorni prima dell'annuncio, ma "esplosa strumentalmente durante il suo ricovero". Il rapper, a casa con moglie e figli, dice la sua sul caso: "Era una straordinaria occasione per parlare di temi importantissimi - sottolinea -. I dati ci dicono che la salute mentale sarà sempre di più il tema del futuro, e delle future generazioni. E". "Diciamo che non ero bene accetto. Non mi volevano - prosegue Fedez -. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. E poi dalla Rai avevo imparato una cosa: quando vai su un palco a parlare di politici, alla Rai non piace perché non c'è il contraddittorio. Ma anche nel mio caso non c'è stato modo di avere un contraddittorio. Prendo atto che è una regola unilaterale, che applicano solo quando pare a loro". "In ogni caso, sarei stato e sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente - conclude sulla questione -. Non ho carichi pendenti, non ho mai evaso le tasse, non ho busti di Mussolini in casa, ma comunque per loro non rientro nel codice etico".Fedez rivela quindi di essere stato "". "Ho perso la metà del sangue che avevo in corpo - racconta al Corriere -. La cosa più assurda è che quel mattino avevo un volo transoceanico. Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull'oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come sarebbe finita". "Sono intervenuti d'urgenza, per fermare l'emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere". Ora sta meglio, tanto che i medici hanno deciso di dimetterlo venerdì pomeriggio. Uscendo dal Fatebenefratelli mano nella mano con la moglie e seguito dal padre, Franco Lucia, ci tiene a ringraziare Chiara Ferragni , che "mi è sempre stata vicina". La stessa imprenditrice digitale, che anche nei giorni scorsi era stata vista entrare e uscire più volte dalla struttura ospedaliera, è riapparsa sui suoi social, pubblicando in una serie di post le foto insieme ai figli. Il cantante appare ancora pallido in volto, provato da una settimana intensa vissuta con apprensione dalla sua famiglia e dai suoi follower. "Devo riprendermi ancora un pochino e ho bisogno di riposo. Ma sto bene", ha assicurato il 33enne che si è fermato a parlare con i cronisti per una breve dichiarazione fuori dall'ospedale.E qui, dopo le trasfusioni degli ultimi giorni, ha voluto, oltre alla struttura del Fatebenefratelli e il direttore del reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica Marco Antonio Zappa: "Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di". Anche dopo le prime due trasfusioni di sangue Lucia sui social aveva ringraziato il personale medico per avergli "letteralmente salvato la vita". Si chiude così una lunga settimana cominciata con il grande spavento per l'emorragia, il ricovero e l'arrivo dell'influencer a Milano direttamente dalla Fashion Week di Parigi. L'artista, nel marzo 2022, era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas e a maggio 2023 aveva subito una nuova operazione per un problema alle suture interne della precedente. Fedez rivela di aver avuto quest'estate ". Prima il fuoco di Sant'Antonio, poi forti gastriti da stress. Insomma, un generale stato di salute molto debilitato dallo stress", che lo ha costretto ae a sottoporsi a una terapia con scosse elettromagnetiche al cervello.Infine l'emergenza del 28 settembre, con la corsa in ospedale e la scoperta delle due ulcere che avevano causato un'emorragia interna. E domenica, dopo un altro sanguinamento, era stato necessario tornare in sala operatoria per suturare il tessuto con una gastroscopia urgente. Nei giorni seguenti le sue condizioni sono progressivamente migliorate, compresi i valori del sangue, tanto da poter far ritorno a casa nel tardo pomeriggio del 6 ottobre. Adesso resta da capire se potrà anche fare il suo rientro nel banco deiper la fase dei live che partirà il prossimo 26 ottobre. Ad attenderlo fuori dal Fatebenefratelli, oltre a suo padre Franco Lucia, c'era anche qualche curioso e alcuni bambini di passaggio. Al rientro a casa, il cantante e Ferragni hanno postato una foto delle loro mani - lui con ancora indosso il braccialetto dell'ospedale - insieme a quelle dei figli e con un zampa del cane Paloma. Condividendo poi con i fan anche il disegno del piccolo Leone: "", l'imprenditrice ha ribadito: "Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie".